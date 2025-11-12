Le studio Recotechnology annonce aujourd’hui l’arrivée de El Coco sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour le 28 novembre 2025. Ce roguelike d’action en 3D plonge les joueurs dans un univers onirique et inquiétant, où rêves, souvenirs et cauchemars s’entremêlent dans une descente sans retour vers la vérité.

Dans El Coco, vous incarnez Ky, une petite âme perdue, piégée dans l’Incertain – un royaume aussi fascinant que terrifiant. Guidé par le mystérieux El Coco, vous devrez descendre dans le Puits pour affronter le Roi des Cauchemars et découvrir qui vous êtes vraiment.

Principales caractéristiques

Affrontez vos cauchemars : combats rapides et nerveux où l’esquive, la précision et la réactivité sont vitales. Chaque affrontement mettra vos réflexes à rude épreuve.

Descente dans le Puits : des niveaux générés à chaque tentative, remplis de dangers, d'énigmes et d'ennemis imprévisibles. Chaque run est unique, plus périlleux et plus révélateur.

Pouvoirs oubliés : découvrez, combinez et maîtrisez des armes, artefacts et pouvoirs mystiques pour créer votre propre style de jeu. Absorbez les forces des créatures mythiques rencontrées sur votre chemin.

Évolution permanente : chaque descente vous transforme. Vous gagnerez en puissance, mais vous risquez aussi de perdre un peu plus de votre humanité à chaque échec.

Alliés et ennemis légendaires : faites équipe – ou affrontez – des figures mythiques telles que Ratoncito Pérez, El Martinico ou La Xana. Les Meigas, gardiennes du Puits, se dresseront sur votre route dans des combats de boss spectaculaires.

Avec sa direction artistique sombre et poétique, son atmosphère oppressante et ses mécaniques de combat dynamiques, El Coco promet une aventure roguelike aussi intense que troublante.