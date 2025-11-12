Falcom a confirmé dans son dernier rapport financier que Trails in the Sky 2nd Chapter, remake de The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, sortira avant la fin de l’exercice fiscal se terminant en septembre 2026.

Ce nouvel épisode viendra faire suite au remake de Trails in the Sky 1st Chapter, lancé le 19 septembre 2025 sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Switch 2 et PC via Steam.

Pour l’heure, Falcom n’a pas encore précisé les plateformes sur lesquelles sera disponible Trails in the Sky 2nd Chapter Remake, mais il est probable que le titre suive la même trajectoire que son prédécesseur.

Ce second chapitre poursuivra la renaissance moderne de la série Trails in the Sky, l’un des arcs narratifs fondateurs de la saga The Legend of Heroes.