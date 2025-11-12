Un nouveau DLC mettant en scène le célèbre Sonic the Hedgehog vient d’entrer en collision avec PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC ! Ce crossover légendaire ajoute du contenu exclusif, des niveaux collaboratifs, de nouveaux costumes et des figurines supplémentaires.

Le DLC contient trois niveaux inédits reprenant tous les éléments incontournables des jeux Sonic : vitesse infernale, boucles à 360° et même un combat de boss contre le génial et maléfique docteur Eggman. Dans ces niveaux inspirés de la fameuse « Green Hill Zone » de Sonic the Hedgehog, les joueurs retrouveront des ennemis emblématiques tels que le Buzz Bomber ou le Moto Bug ainsi que les tremplins et les anneaux de vitesse.

Le DLC Sonic Collaboration comprend également 20 figurines à collectionner représentant des personnages bien connus comme Shadow et Tails, ainsi que les costumes Sonic, pour Pac-Man, et Legendary Pac-Land, en bonus.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC est disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC sur Steam.