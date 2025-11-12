Pocketpair Publishing et le studio Frontside 180 confirment aujourd’hui la date de sortie de Never Grave: The Witch and the Curse, un jeu d’action Metroidvania x roguelike en 2D qui mêle exploration, magie et construction. Le titre sera disponible sur Nintendo Switch le 5 mars 2026, avec le multijoueur cross-play entre toutes les plateformes.
Dans Never Grave: The Witch and the Curse, partez à l’aventure aux côtés d’un chapeau maudit capable de posséder vos ennemis. Détruisez les esprits corrompus, récupérez du butin, rebâtissez votre village et préparez-vous pour votre prochaine expédition dans des donjons générés aléatoirement.
Principales caractéristiques
- Metroidvania x roguelite : une expérience axée sur l’exploration et la découverte.
- Système de possession : contrôlez vos ennemis grâce au chapeau maudit et utilisez leurs capacités uniques.
- Animation traditionnelle japonaise : des personnages dessinés à la main avec un rendu artisanal et vivant.
- Environnements peints avec profondeur : des décors dignes d’un livre illustré ou d’un théâtre d’ombres.
- Progression dynamique : apprenez de nouvelles actions (comme le double saut) via des artefacts, et adaptez votre style de jeu selon les synergies entre magie et objets.
- Combats de boss intenses : chaque affrontement demande stratégie et précision, bien au-delà de simples schémas à mémoriser.
- Reconstruction de village : collectez des ressources pour rebâtir, produire des potions et renforcer vos capacités avant votre prochaine aventure.
- Donjons procéduraux : chaque partie propose des ruines, jardins botaniques et énigmes générés aléatoirement.
- Multijoueur coopératif jusqu’à 4 joueurs : explorez les donjons entre amis grâce au cross-play.
