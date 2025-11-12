Pocketpair Publishing et le studio Frontside 180 confirment aujourd’hui la date de sortie de Never Grave: The Witch and the Curse, un jeu d’action Metroidvania x roguelike en 2D qui mêle exploration, magie et construction. Le titre sera disponible sur Nintendo Switch le 5 mars 2026, avec le multijoueur cross-play entre toutes les plateformes.

Dans Never Grave: The Witch and the Curse, partez à l’aventure aux côtés d’un chapeau maudit capable de posséder vos ennemis. Détruisez les esprits corrompus, récupérez du butin, rebâtissez votre village et préparez-vous pour votre prochaine expédition dans des donjons générés aléatoirement.

Principales caractéristiques