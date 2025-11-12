Lors du Sony State of Play Japan, SQUARE ENIX® a annoncé la disponibilité d’une démo gratuite d’OCTOPATH TRAVELER 0 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam et Microsoft Store. Les joueuses et les joueurs peuvent désormais découvrir l’introduction d’OCTOPATH TRAVELER 0. Toutes les données sauvegardées pourront être transférées vers le jeu complet lors de son lancement le 4 décembre 2025.

L’histoire d’OCTOPATH TRAVELER 0 prend place après la destruction de la ville natale du héros. Dans la démo, les joueurs créent leur propre protagoniste et leur propre aventure. La démo offre jusqu’à trois heures de contenu, avec la possibilité de jouer le prologue et le chapitre 1 des arcs narratifs « Master of Wealth », « Master of Power », « Master of Fame » et « Kindlers of the Flame », arc dans lequel les joueurs peuvent essayer la toute nouvelle fonctionnalité de construction de ville afin de restaurer leur ville natale, Wishvale.

Dans OCTOPATH TRAVELER 0, les joueurs vivront une histoire de renaissance et de vengeance dans une saga épique qui se déroule à travers le royaume d’Orsterra. Le jeu reprend des éléments phare de la licence et – pour la première fois dans l’histoire de la série – les joueurs pourront personnaliser leur propre protagoniste et reconstruire leur ville natale après sa destruction. L’histoire est basée sur le jeu mobile OCTOPATH TRAVELER : Champions of the Continent, ajoute de nouveaux éléments narratifs où les joueurs reconstruisent leur ville, et réinterprète certains temps forts tout au long du jeu. Les fans de la licence apprécieront le retour de l’iconique style HD-2D, la capacité d’interagir avec les autres personnages de façon variée avec « Path Actions », et le système de combat « Break » et « Boost » qui peut renverser le cours d’une bataille.