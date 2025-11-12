Ubisoft, U&I Entertainment, le développeur Evil Empire et le distributeur Maximum Entertainment France ont annoncé aujourd’hui que The Rogue Prince of Persia™, le jeu d’action-plateforme roguelite en 2D acclamé par la critique, sortira en édition physique sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Switch 2 le 10 avril 2026.

Optimisées pour le jeu portable et hybride, les versions Switch et Switch 2 comprendront tout le contenu de la version 1.0, y compris une variété de biomes, d’armes, de médaillons et une direction artistique repensée. Les joueurs pourront profiter de combats fluides, d’un parkour dynamique et d’un riche récit de rédemption où qu’ils se trouvent.

La magnifique Immortal Edition comprend le jeu complet (carte clé de jeu), un poster recto-verso et un ensemble de cartes illustrées présentant de superbes images du jeu sur une face, tandis que le verso se combine pour former une partie de la carte du monde du jeu, le tout présenté dans un boîtier SteelBook haut de gamme avec fourreau.

Se déroulant dans un royaume perse magnifiquement réinventé, The Rogue Prince of Persia combine des combats fluides et acrobatiques avec un parkour difficile et un riche récit de rédemption. Les joueurs doivent naviguer dans des niveaux générés de manière procédurale, découvrir des secrets et rencontrer de nouveaux personnages tout en tentant de réparer une erreur fatale qui a condamné leur peuple.

Chaque partie offre de nouvelles opportunités de s’adapter et d’évoluer, forgeant un style de jeu unique à travers l’exploration et la découverte. Avec plus de 100 armes et médaillons à débloquer et à maîtriser, les joueurs peuvent personnaliser leur personnage en fonction de leur style de jeu et de leurs besoins.

L’agilité est essentielle : courir sur les murs, esquiver les pièges et enchaîner des combos stylés sont indispensables pour survivre. Pour découvrir le véritable dénouement de cette histoire épique, les joueurs devront réécrire le destin, sauver la Perse ou mourir en essayant.

« Nous sommes ravis d’offrir The Rogue Prince of Persia aux joueurs Nintendo Switch », a déclaré Lucie Dewagnier, Game Director chez Evil Empire. « L’action rapide et la rejouabilité du jeu en font un titre idéal pour le jeu hybride. Nous sommes impatients de voir les joueurs se plonger dans l’aventure du Prince où qu’ils soient. »

The Rogue Prince of Persia sera disponible en édition physique Standard et Immortal sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 le 10 avril 2026.