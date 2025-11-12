Jesse Ventura, « Mr. Wonderful » Paul Orndorff, Tito Santana, Junkyard Dog, et Sid Justice, ainsi qu’un ensemble de nouveaux mouvements et provocations, disponibles dès aujourd’hui !

WWE 2K25 accueille 5 superstars inoubliables de l’âge d’or de la WWE dans le nouveau pack Saturday Night’s Main Event, le cinquième et dernier pack DLC de personnages pour le jeu le mieux noté de l’histoire de la franchise sur Xbox.

Les années 80, souvent appelées « l’âge d’or » ou « Rock ‘n’ Wrestling Connection Era » a vu la WWE se transformer en un phénomène mondial du divertissement, en partie dû à la popularité du Saturday Night’s Main Event, une série d’émissions télévisées mettant en scène des superstars s’affrontant pour des championnats et concourant dans des matchs à stipulation unique. Ceci a forgé la pierre angulaire de la marque puissante qu’est devenue la WWE aujourd’hui. Les Superstars de la WWE, à cette période, étaient véritablement iconiques et mémorables pour les prochaines décennies. Le pack Saturday Night’s Main Event comprend cinq de ces légendaires superstars – Jesse Ventura, « Mr. Wonderful » Paul Orndorff, Tito Santana, Junkyard Dog, et Sid Justice – ainsi que plus de 60 nouveaux mouvements et provocations.

Le pack Saturday Night’s Main Event comprend des cartes MyFACTION pour chaque nouvelle Superstar. Le pack est disponible en achat individuel, ou faisant partie du Season Pass WWE 2K25, Ringside Pass et dans l’Édition Farewell Tour, l’Édition Bloodline et l’Édition Deadman.

Jesse Ventura, connu sous le nom de « The Body », a été une des premières et des plus célèbres superstars de la WWE à faire le lien avec les films hollywoodiens, utilisant son physique imposant et sa voix distinctive pour incarner des personnages hauts en couleur et coriaces dans des blockbusters. Célébré pour ses performances sur le ring ou en tant que commentateur, Ventura est à la fois un membre du Hall of Fame de la WWE et un ancien gouverneur du Minnesota.

Dans cette période de spécimens physiques impressionnants, peu ont surclassé la musculature de « Mr. Wonderful » Paul Orndorff, qui utilisait avec brio son terrible coup de grâce, le piledriver. Lors du tout premier WrestleMania, « Mr Wonderful » a marqué l’histoire en faisant équipe avec « Rowdy » Roddy Piper pour affronter Hulk Hogan et Mr.T lors du combat principal. Après la fin de sa carrière à la WWE, Orndorff a remporté le titre de champion du monde de la WCW et est devenu deux fois champion du monde par équipe de la WCW, avant d’être initié au Hall of Fame de la WWE.

Deux fois champion intercontinental, deux fois champion de la WWE Tag Team, et membre du Hall of Fame de la WWE, le héros éternel Tito Santana fait partie des superstars les plus aimées des années 80 et 90. Parmi ses nombreuses distinctions, Santana a participé au match d’ouverture de la toute première WrestlingMania et a remporté le tournoi King of the Ring en 1989. Grâce à son coup de coude volant et à sa prise de jambe en quatre, Santana savait enthousiasmer les fans dans les airs et sur le tapis, et depuis son siège à la table des commentateurs espagnols, il les divertissait également avec ses commentaires.

Parmi une foule de légendes inoubliables de la WWE, Junkyard Dog a tout de même réussi à se démarquer. Aboyant souvent, mordant l’air et rampant à quatre pattes, Junkyard Dog faisait forte impression avant même d’affronter son adversaire. Mais lorsqu’il le faisait, il se tenait en face des plus grands et des meilleurs, absorbant les attaques sans sembler en souffrir et infligeant des punitions avec ses coups de tête et son puissant coup de grâce « Thump ». Membre du Hall of Fame de la WWE, Junkyard Dog a également remporté le titre de champion du monde par équipe de six de la WCW et un Slammy Award dans la catégorie « Meilleur performeur individuel ».

Enfin, le dernier mais pas des moindres ! Le colosse Sid Justice, qui mesurait 2,05 m et punissait ses adversaires grâce à sa maîtrise du coup de grâce « powerbomb ». Après avoir fait ses débuts à la WWE, la WCW et l’ECW, Sid a affronté plusieurs des plus grands noms de l’histoire de la WWE, notamment Bret Hart, Shawn Michaels, Mankind, The Undertaker et The Dudley Boyz. Il a remporté deux fois le titre de champion de la WWE, deux fois celui de champion du monde poids lourds de la WCW et une fois celui de champion poids lourds des États-Unis de la WCW, prouvant ainsi sa domination partout où il se produisait.

Les récompenses du prochain événement MyFACTION en live, accessibles à tous les joueurs, comprendront une carte Persona de la version WrestleMania 41 de Penta. De plus, le marché MyFACTION de Token Galaxie Opale ouvrira bientôt ses portes, proposant de nouvelles cartes puissantes à ajouter aux collections des joueurs.