Hello Kitty Island Adventure est désormais disponible dans une version optimisée pour la Nintendo Switch 2. Le jeu phare de Sanrio propose une aventure toujours aussi douce et colorée, mais sublimée par des améliorations techniques notables : framerate plus élevé, visuels plus fluides, résolution améliorée et compatibilité avec la nouvelle fonction CameraPlay. Les joueurs peuvent même profiter du support de la souris via les Joy-Con™ 2, une nouveauté surprenante mais bienvenue.

Déjà disponible sur Nintendo Switch, cette édition spéciale Switch 2 peut être obtenue via une mise à niveau payante à 10 dollars. Elle offre une expérience plus fluide et plus immersive sans altérer l’esprit du jeu original.

Dans Hello Kitty Island Adventure, les joueurs embarquent pour une expédition cocooning en compagnie de Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll et de nombreux autres personnages emblématiques. Ensemble, ils doivent restaurer une île abandonnée et la ramener à sa splendeur d’antan. L’exploration s’étend sur huit régions distinctes — des profondeurs marines jusqu’aux nuages — chacune regorgeant d’activités et de surprises.

Les joueurs peuvent cuisiner, bricoler, décorer, jardiner et créer des objets pour renforcer leurs liens d’amitié avec les habitants de l’île. L’aspect social du jeu reste central : organiser des fêtes, célébrer les saisons ou simplement profiter d’un moment paisible entre amis font partie du quotidien insulaire.

La personnalisation est également à l’honneur : création d’avatar, centaines de tenues et meubles à collectionner, rénovation de cabanes et décoration libre donnent à chaque joueur la possibilité de façonner son propre paradis.

Enfin, Hello Kitty Island Adventure – Nintendo Switch 2 Edition enrichit l’expérience multijoueur avec des options de coopération améliorées et un mode photo plus intuitif. Entre confort visuel et plaisir partagé, cette nouvelle version s’impose comme la meilleure façon de redécouvrir l’île de l’amitié.