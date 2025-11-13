Découvrez les aventures qui vous attendent dans la bande-annonce de lancement !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust invitent les joueurs dans une aventure estivale inoubliable avec le lancement d’Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, à présent disponible en format numérique sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et Windows via Steam. Pour l’occasion, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, présentant aux joueurs les nouveaux éléments d’histoire du Deluxe Pack et les préparant à vivre la version des aventures de Ryza la plus complète à ce jour.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack réunit les joueurs avec l’alchimiste Reisalin Stout et ses amis dans une collection des trois titres emblématiques dans la série « Secret ». En explorant avec Ryza, les fans revisiteront la série grâce à du contenu exclusif, notamment de nouveaux personnages jouables et costumes disponibles pour tous les titres d’Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack. De plus, les joueurs pourront découvrir des éléments scénaristiques uniques à chaque version DX, écrits par Yashichiro Takahashi, scénariste de la série « Secret », qui leur permettront d’aborder les aventures de chaque titre sous un nouvel angle.

Les fans ont découvert Ryza pour la première fois lors de la sortie de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout en 2019. Dans la version DX du titre, les joueurs pourront également découvrir de nouveaux événements se déroulant en parallèle de l’histoire principale ainsi que de nouveaux personnages jouables, Agatha, Kilo et Romy. Un nouveau scénario retraçant les événements qui ont conduit à Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée DX est également inclus. Le deuxième titre retrouve Ryza et ses amis dans leur quête des portes vers le Monde Inférieur. Les joueurs pourront découvrir une toute nouvelle histoire secondaire aux côtés de Empel et Lila, ainsi que des aventures supplémentaires dans lesquelles les fans feront de nouvelles rencontres en compagnie du duo.

Dans Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX, le dernier périple de Ryza dans la trilogie, cette dernière part à l’aventure avec ses amis dans le but de sauver son île. Dans ce titre, les fans peuvent parcourir une nouvelle histoire secondaire avec Clifford et Serri après qu’ils se soient séparés de Ryza, et découvrir une nouvelle aventure axée autour de Kilo.

Les trois titres d’Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack comprennent des améliorations et autres éléments visant à enrichir l’expérience des joueurs, notamment un mode « Custom Combat », et de tout nouveaux costumes inspirés de robes de soirée et de smokings. Les joueurs ayant déjà joué à la série « Secret » recevront également des objets exclusifs pour les aider dans leur aventure sous forme de bonus de sauvegarde de données.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est à présent disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et Windows via Steam.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hiddeout DX et Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX proposent des voix en japonais et des textes uniquement en anglais.

Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée propose des voix en japonais et des textes en anglais et français.