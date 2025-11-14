Marvelous franchit une nouvelle étape dans la feuille de route 2025 de Daemon X Machina: Titanic Scion avec le lancement de Into the Abyss, la toute première extension majeure du jeu. Disponible depuis aujourd’hui, cette extension payante s’accompagne également d’une mise à jour gratuite déployée en version 1.2, ciblant une longue liste de problèmes techniques.

Into the Abyss ouvre l’accès à une toute nouvelle zone : la Survey Zone Locus Initi. Cette région inédite propose des quêtes scénarisées supplémentaires, de nouveaux ennemis à affronter, un arsenal étendu ainsi qu’une base Axiom entièrement nouvelle. Locus Initi abrite également le Genesis Tree, une immense Femtree jusqu’ici seulement visible depuis d’autres zones mais désormais pleinement accessible. Dans un arc narratif indépendant du scénario principal, le Reclaimer Blossom envoie le joueur explorer cet environnement alien grouillant d’ennemis amplifiés au Femto, tout en perçant les secrets de l’installation Axiom dissimulée dans l’arbre gigantesque.

Le DLC est inclus dans les éditions Digital Deluxe et Super Digital Deluxe, mais peut aussi être acheté séparément. Pour y accéder, il est nécessaire d’avoir atteint le chapitre 18 du jeu, “Investigate the Facility’s Depths”.

En parallèle, la mise à jour gratuite 1.2 apporte un important lot de correctifs. Elle résout notamment des corruptions de progression, des problèmes liés au multijoueur, des comportements anormaux dans le Rematch Simulator, des récompenses impossibles à obtenir, des ennemis bloqués sous la carte ou encore des soucis d’effets visuels et d’animation. Plusieurs bugs affectant le fonctionnement des armes, l’obtention de motifs et de décals, l’ouverture de portes ou encore l’affichage de l’armure dans le hangar font aussi partie des problèmes corrigés, en plus d’autres anomalies diverses.

Marvelous en profite également pour enrichir l’offre de DLC cosmétiques. Deux nouveaux packs rejoignent le catalogue : un Stamp Set inspiré des Reclaimers et du Sovereign Axiom, ainsi que l’Avatar Customisation Pack 5 comprenant quatre accessoires faciaux. Ces ajouts s’inscrivent dans la continuité des DLC sortis fin octobre, parmi lesquels le Sovereign Axiom Outfit Set, deux sets de Grand Entrance, un pack de véhicules et un pack de décals.

Disponible depuis le 5 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch 2, Daemon X Machina: Titanic Scion poursuit ainsi l’expansion de son univers sombre et mécanique. Le titre mise toujours sur son système d’Arsenal entièrement personnalisable, ses combats aériens et terrestres à grande vitesse, et ses affrontements titanesques jouables en solo ou en coopération en ligne.

Le jeu est proposé en édition Standard, Digital Deluxe ou Super Digital Deluxe, ces versions supérieures regroupant divers contenus additionnels dont l’extension Into the Abyss. Des éditions physiques existent également, incluant une version limitée sur Switch 2 accompagnée d’un artbook, d’une bande-son CD, d’un stand acrylique et d’accessoires collectors.

Daemon X Machina: Titanic Scion – Mise à jour Ver. 1.2 (Patchnote traduit)

Corrections de bugs :