Marvelous franchit une nouvelle étape dans la feuille de route 2025 de Daemon X Machina: Titanic Scion avec le lancement de Into the Abyss, la toute première extension majeure du jeu. Disponible depuis aujourd’hui, cette extension payante s’accompagne également d’une mise à jour gratuite déployée en version 1.2, ciblant une longue liste de problèmes techniques.
Into the Abyss ouvre l’accès à une toute nouvelle zone : la Survey Zone Locus Initi. Cette région inédite propose des quêtes scénarisées supplémentaires, de nouveaux ennemis à affronter, un arsenal étendu ainsi qu’une base Axiom entièrement nouvelle. Locus Initi abrite également le Genesis Tree, une immense Femtree jusqu’ici seulement visible depuis d’autres zones mais désormais pleinement accessible. Dans un arc narratif indépendant du scénario principal, le Reclaimer Blossom envoie le joueur explorer cet environnement alien grouillant d’ennemis amplifiés au Femto, tout en perçant les secrets de l’installation Axiom dissimulée dans l’arbre gigantesque.
Le DLC est inclus dans les éditions Digital Deluxe et Super Digital Deluxe, mais peut aussi être acheté séparément. Pour y accéder, il est nécessaire d’avoir atteint le chapitre 18 du jeu, “Investigate the Facility’s Depths”.
En parallèle, la mise à jour gratuite 1.2 apporte un important lot de correctifs. Elle résout notamment des corruptions de progression, des problèmes liés au multijoueur, des comportements anormaux dans le Rematch Simulator, des récompenses impossibles à obtenir, des ennemis bloqués sous la carte ou encore des soucis d’effets visuels et d’animation. Plusieurs bugs affectant le fonctionnement des armes, l’obtention de motifs et de décals, l’ouverture de portes ou encore l’affichage de l’armure dans le hangar font aussi partie des problèmes corrigés, en plus d’autres anomalies diverses.
Marvelous en profite également pour enrichir l’offre de DLC cosmétiques. Deux nouveaux packs rejoignent le catalogue : un Stamp Set inspiré des Reclaimers et du Sovereign Axiom, ainsi que l’Avatar Customisation Pack 5 comprenant quatre accessoires faciaux. Ces ajouts s’inscrivent dans la continuité des DLC sortis fin octobre, parmi lesquels le Sovereign Axiom Outfit Set, deux sets de Grand Entrance, un pack de véhicules et un pack de décals.
Disponible depuis le 5 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch 2, Daemon X Machina: Titanic Scion poursuit ainsi l’expansion de son univers sombre et mécanique. Le titre mise toujours sur son système d’Arsenal entièrement personnalisable, ses combats aériens et terrestres à grande vitesse, et ses affrontements titanesques jouables en solo ou en coopération en ligne.
Le jeu est proposé en édition Standard, Digital Deluxe ou Super Digital Deluxe, ces versions supérieures regroupant divers contenus additionnels dont l’extension Into the Abyss. Des éditions physiques existent également, incluant une version limitée sur Switch 2 accompagnée d’un artbook, d’une bande-son CD, d’un stand acrylique et d’accessoires collectors.
Daemon X Machina: Titanic Scion – Mise à jour Ver. 1.2 (Patchnote traduit)
Corrections de bugs :
- Correction d’un problème empêchant parfois le jeu de démarrer lorsque l’option en ligne était activée après avoir transféré une sauvegarde depuis la démo.
- Correction d’un problème où la progression personnelle pouvait parfois être corrompue après une session multijoueur.
- Correction d’un problème où le Rematch Simulator devenait parfois inutilisable après une anomalie.
- Correction d’un problème où la progression pouvait être corrompue après avoir joué la mission scénarisée « Assault the Axiom Towers (Versus Gaze) » en multijoueur.
- Correction d’un problème dans le Rematch Simulator où, après le combat/événement « Battle Zeruchroar », le nombre de pages de l’écran de récompenses pouvait changer.
- Correction d’un problème où certains motifs et décalcomanies, normalement obtenables via le rang de mercenaire, ne pouvaient parfois pas être obtenus.
- Correction d’un problème où le journal ne pouvait parfois pas être obtenu après avoir complété la mission « Subject: Messed-up factory! ».
- Correction d’un problème où, dans la mission « Investigate the Facility’s Depths », la batterie pouvait tomber à zéro et empêcher l’ouverture d’une porte.
- Correction d’un problème où le jeu pouvait parfois s’interrompre lors du rechargement d’un fusil à pompe.
- Correction d’un problème où, lors de la mission multijoueur « Escort Raven to the Base », un nouvel essai pouvait entraîner un écran noir permanent.
- Correction d’un problème où, en tentant de rejoindre une partie multijoueur, le message « Cannot join because the party’s privacy settings have changed. » apparaissait à tort, empêchant la connexion.
- Les armes auparavant disponibles uniquement en boutique peuvent désormais être trouvées sur le terrain après un certain point dans le jeu.
- Correction d’un problème où le nombre d’ennemis attrapés n’était pas comptabilisé avec certaines armes.
- Correction d’un problème où « Ambrosia » pouvait parfois devenir invincible.
- Correction d’un problème où, après avoir terminé la mission « Subject: Immortalization Testing Facility? » via une certaine route, la musique « Assault Impact » ne pouvait pas être obtenue.
- Correction d’un échange involontaire entre certains contenus musicaux.
- Correction d’un problème où la comparaison entre données de développement et inventaire était désactivée lorsqu’un Gun Vambrace était équipé.
- Correction d’un problème où l’effet visuel d’étourdissement causé par le « Blood Bind » de Gaze disparaissait lorsqu’un certain effet de Grand Entrance se produisait.
- Correction d’un problème dans une mission de rematch où le « Dreadnought RT: β » restait sous terre et ne remontait jamais.
- Correction d’un problème dans une mission de rematch où le « Dreadnought RT: β » fonçait sur le joueur à grande vitesse de façon anormale.
- Correction d’un problème dans la Sovereign Axiom Special Facility où « Lapis Lacrima » pouvait parfois passer sous la carte et ne jamais revenir.
- Correction d’un problème où certaines mutations apparaissaient lors du changement d’affichage de l’armure dans le hangar alors que les mutations étaient désactivées.
- Correction d’un problème où les jambes du joueur disparaissaient lors du changement d’affichage de l’armure dans le hangar lorsque les mutations étaient désactivées.
- Correction d’un problème où les PNJ ne pouvaient pas être réanimés dans le cadre de l’effet du Grand Entrance « Encore ».
- Correction d’un problème où des réanimations se produisaient de manière involontaire en raison d’un Grand Entrance.
- Correction de plusieurs autres bugs divers.
