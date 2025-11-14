Libérez plus de 180 combattants issus de l’univers DRAGON BALL et utilisez les commandes Joy-Con en combat, alors que la légendaire série Budokai Tenkaichi débarque sur Nintendo.

Bandai Namco Entertainment Europe annonce aujourd’hui que le jeu à succès DRAGON BALL: Sparking! ZERO est désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Spike Chunsoft, le studio à l’origine du célèbre DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, le jeu marque le grand retour de cette série emblématique et propose plus de 180 personnages ainsi que des reconstitutions fidèles des combats épiques de l’anime. DRAGON BALL: Sparking! ZERO est disponible dès maintenant en éditions Standard, Deluxe et Ultimate sur les consoles Nintendo Switch.

Avec la plus grande liste de personnages jamais vue dans un jeu Dragon Ball, DRAGON BALL: Sparking! ZERO propose plus de 180 combattants issus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et de plusieurs films Dragon Ball – tous inclus dans le jeu de base. Chaque personnage possède ses propres compétences, transformations et techniques, offrant aux joueurs la possibilité d’explorer une multitude de combinaisons et de stratégies.