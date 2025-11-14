Libérez plus de 180 combattants issus de l’univers DRAGON BALL et utilisez les commandes Joy-Con en combat, alors que la légendaire série Budokai Tenkaichi débarque sur Nintendo.
Bandai Namco Entertainment Europe annonce aujourd’hui que le jeu à succès DRAGON BALL: Sparking! ZERO est désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Spike Chunsoft, le studio à l’origine du célèbre DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, le jeu marque le grand retour de cette série emblématique et propose plus de 180 personnages ainsi que des reconstitutions fidèles des combats épiques de l’anime. DRAGON BALL: Sparking! ZERO est disponible dès maintenant en éditions Standard, Deluxe et Ultimate sur les consoles Nintendo Switch.
