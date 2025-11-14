La température monte ! The Pokémon Company International vient de sortir la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques, désormais disponible dans les magasins participants du monde entier.

La nouvelle extension de la série Méga-Évolution introduit des Pokémon de type Feu et de type Obscurité flamboyants, notamment Méga-Dracaufeu X-ex et Méga-Ectoplasma-ex. Ils possèdent tous les deux des PV et des dégâts d’attaque bien plus élevés que les autres Pokémon-ex. Ces incroyables cartes de Pokémon-ex Méga-Évolution apportent une énergie explosive et des stratégies surprenantes au JCC Pokémon.

Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques met en valeur le style visuel évolutif de la série, avec des cartes « ultra rare » aux illustrations aux détails dynamiques qui mettent en avant les Pokémon-ex Méga-Évolution, parfois accompagnés des silhouettes de leurs formes originales.

Dès aujourd’hui, vous pouvez découvrir et collectionner les cartes de l’extension Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections disponibles dans les magasins participants du monde entier.

De plus, vous pouvez également profiter de Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques de façon numérique dans le JCC Pokémon Live sur les appareils sous iOS, Android, macOS et Windows. Vous pouvez collectionner de nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution et combattre à leurs côtés, et à la connexion, le Passe de combat Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques vous récompensera avec un nouveau deck mettant en vedette Méga-Dracaufeu X-ex. Un deck supplémentaire centré sur Méga-Sharpedo-ex peut être déverrouillé en continuant à jouer.