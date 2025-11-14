Regardez le trailer de lancement, et défiez les lois de la gravité avec vos amis !

Prêts à dominer l’art du parkour avec vos amis ?

Rooftop & Alleys, le phénomène du jeu de parkour salué par des milliers d’évaluations extrêmement positives, est maintenant disponible sur consoles dans une édition physique spéciale créée par Microids.

Le jeu est développé par ML Media et édité par Shine Research et Radical Theory.

Cette édition physique exclusive « Dual Pack » comprend une copie de jeu supplémentaire vous permettant d’inviter un(e) ami(e) à rejoindre l’aventure, pour courir, sauter et atteindre de nouveaux sommets ensemble en exécutant des tricks audacieux ! Vous aurez également l’honneur de pouvoir incarner un pigeon (mais ça, c’est une autre histoire).

(Copie supplémentaire en version physique sur PlayStation 5, et en version digitale sur Nintendo Switch et Xbox Series)

Rooftops & Alleys est disponible maintenant dans son édition Dual Pack sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series.

À propos de Rooftops & Alleys

Rooftops & Alleys, c’est plus que du parkour. C’est l’adrénaline d’un combo de tricks impossible, c’est défier les lois la gravité, croire qu’on peut voler… et se fracasser lamentablement entre deux immeubles 30 mètres plus bas.

En solo ou entre amis, parcourez en toute liberté des maps de parkour gigantesques. Explorez chaque recoin pour découvrir des défis cachés : contre-la-montre, challenges de tricks et bien plus encore ! En multijoueur, défiez vos amis au jeu du chat, capture the flag, défis de figures, ou jouez simplement en free-roam avec eux !

Caractéristiques

Explorez d'immenses maps de parkour vertigineuses

Découvrez, apprenez, et maîtrisez et combinez des dizaines de tricks

Appelez votre pigeon pour accéder à de nouvelles zones, vous déplacer rapidement et planifier vos itinéraires

Des tonnes de défis et de modes de jeu, en solo ou entre amis (TAG, Capture the flag, Défis de Figures, et plus encore)

Débloquez plus de 100 options de personnalisation pour vous et votre pigeon

