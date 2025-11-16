D3Publisher continue de mettre en avant Full Metal Schoolgirl, son nouveau shooter d’action déjanté signé par l’équipe derrière EARTH DEFENSE FORCE: World Brothers 2. Quelques semaines après son arrivée sur Nintendo Switch 2, le titre accueille désormais une démo jouable disponible immédiatement sur l’eShop.

Le jeu plonge les joueurs en 2089, dans un Japon dystopique où l’économie est entièrement contrôlée par Meternal Jobz, une mégacorporation corrompue dont la main-d’œuvre n’est autre que les “Working Dead” : des employés cyborgs zombifiés capables de travailler sans relâche. Dans la peau d’une lycéenne cyborg lourdement armée, le joueur doit gravir une tour de 100 étages en constante mutation, affronter des vagues de salarymen morts-vivants, détruire le PDG et se frayer un chemin à travers des systèmes de sécurité tordus pour mener à bien sa quête de vengeance.

Pour Nobuyuki Okajima, producteur chez D3Publisher, le ton est clair : il s’agit d’un “jeu sur la rébellion et le chaos”, proposant un affrontement rapproché et nerveux dans une satire brutale du capitalisme tardif, portée par balles, lames et l’appui d’un public virtuel.

Les principales caractéristiques incluent la possibilité d’incarner une héroïne entièrement mécanisée, dotée d’armes lourdes et d’améliorations cybernétiques, la progression dans un gratte-ciel de 100 étages aux environnements changeants à chaque tentative, et un système original d’améliorations basé sur des combats diffusés en livestream. En éliminant des ennemis, le joueur récupère matériaux et récompenses, tandis que la diffusion attire davantage de spectateurs prêts à financer l’évolution du personnage. Même en cas d’échec, la communauté reste présente pour encourager la montée en puissance de l’héroïne.