Marvelous lance une vaste vague de promotions sur le Nintendo eShop, mettant en avant un large catalogue de jeux à tarifs exceptionnellement bas. Plusieurs licences phares profitent pour l’occasion de leurs plus bas prix historiques, notamment Rune Factory 5, Rune Factory 3 Special, Rune Factory: Guardians of Azuma ou encore Ys Memoire: The Oath in Felghana. Des titres récents comme Freedom Planet 2 ou Potionomics: Masterwork Edition sont également concernés.

La liste complète couvre une grande variété de genres et de publics : action, J-RPG, visual novels, gestion ou encore fitness. Que ce soit pour compléter une collection ou découvrir des séries cultes, cette nouvelle salve de promotions arrive à point nommé à l’approche de la période des fêtes.

Voici l’intégralité des jeux en réduction dans le cadre de la promotion Marvelous de novembre 2025 :

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – €8.99 (au lieu de €29.99)

– BurgerTime Party – €4.99 (au lieu de €19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – €7.99 (au lieu de €19.99)

– DEADCRAFT – €4.99 (au lieu de €24.99)

– Farmagia – €19.99 (au lieu de €49.99)

– Farmagia Digital Deluxe Edition – €23.99 (au lieu de €59.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – €7.99 (au lieu de €39.99)

– Fate/Extella Link – €9.99 (au lieu de €49.99)

– Freedom Planet – €4.49 (au lieu de €14.99)

– Freedom Planet 2 – €9.99 (au lieu de €24.99)

– Heroland – €4.49 (au lieu de €19.99)

– Knockout Home Fitness – €13.99 (au lieu de €39.99)

– Loop8 – €4.79 (au lieu de €39.99)

– Melon Journey: Bittersweet Memories – €2.99 (au lieu de €14.99)

– No More Heroes – €9.99 (au lieu de €19.99)

– No More Heroes 2 – €9.99 (au lieu de €19.99)

– Potionomics: Masterwork Edition – €19.49 (au lieu de €29.99)

– Rune Factory 3 Special – €9.99 (au lieu de €39.99)

– Rune Factory 4 Special – €4.49 (au lieu de €29.99)

– Rune Factory 5 – €7.49 (au lieu de €39.99)

– Rune Factory: Guardians of Azuma – €44.99 (au lieu de €59.99)

– Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition – €45.59 (au lieu de €69.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – €14.59 (au lieu de €39.99)

– Senran Kagura Peach Ball – €4.49 (au lieu de €29.99)

– Senran Kagura Reflexions – €8.99 (au lieu de €9.99)

– Silent Hope – €9.99 (au lieu de €29.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – €11.99 (au lieu de €39.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – €.479 (au lieu de €39.99)

– Story of Seasons: Grand Bazaar – €39.99 (au lieu de €49.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – €9.99 (au lieu de €39.99)

– Touhou: New World – €12.49 (au lieu de €24.99)

– Trinity Trigger – €14.99 (au lieu de €39.99)

– Ys Memoire: The Oath in Felghana – €20.99 (au lieu de €29.99)

Cette série de promotions restera active jusqu’au 21 novembre 2025.