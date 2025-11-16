La dernière mise à jour firmware de la Nintendo Switch 2 s’accompagne d’une nouvelle salve de correctifs destinés à améliorer la rétrocompatibilité avec les jeux de la première Switch. Plusieurs titres qui rencontraient jusqu’ici des dysfonctionnements tournent désormais correctement sur la nouvelle console. Parmi les noms les plus notables, Nintendo a confirmé que Batman: Arkham Knight, Tokyo Xanadu eX+, Windjammers ou encore Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – déjà mis en avant dans une annonce séparée – sont maintenant pleinement fonctionnels.

La liste complète des jeux corrigés dans cette nouvelle vague inclut également : Abyss Memory Fallen Angel and the Path of Magic, A Clockwork Ley-Line: Kagerou ni Samayou Majo, Aokana: Four Rhythms Across the Blue (version japonaise), Arcade Party, Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute, Genso Manege, Godlike Burger, Hitman 3 Cloud Version, KarmaZoo, Model Debut #Nicola, S.N.I.P.E.R.: Hunter Scope, They Bleed Pixels, Touhou Genso Wanderer Reloaded.

Si la majorité des titres identifiés jusqu’ici ont été remis en état de marche, Nintendo prévient toutefois que certains jeux présentent encore des problèmes. Doom (2016), Doom + Doom 2 ainsi que Captain Tsubasa: Rise of New Champions rencontrent notamment des soucis affectant la progression. De plus, Oddworld: Soulstorm souffre d’un bug audio en mode TV, où le son peut ne pas se jouer correctement.

