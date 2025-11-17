Le jeu Bob l’éponge: les Titans des marées est un jeu de plateforme 3D d’action-aventure dont la sortie est prévue pour le 18 novembre 2025. Il sera disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 à 39,99 €.

Le jeu est développé par le studio autrichien Purple Lamp GmbH, basé à Vienne. Fondé en 2018, ce studio est un partenaire récurrent de la licence Bob l’éponge. Ils ont fait renaître la série avec Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté en 2020 et Bob l’éponge: The Cosmic Shake en 2023, l’opus précédent les Titans des marées. Le studio est donc particulièrement familier avec l’univers de l’éponge carrée.

L’édition du jeu est assurée par THQ Nordic GmbH, une filiale de l’entreprise suédoise THQ Nordic AB. Basée en Autriche, THQ Nordic est un éditeur majeur de l’industrie, connu pour ressusciter d’anciennes franchises et pour sa collaboration étroite avec la marque Nickelodeon. L’éditeur a également publié les jeux précédents développés par Purple Lamp.

50% sur les pâtés de crabe ? Impossible…

Notre histoire commence à Bikini Bottom, un lieu sous la mer avec son endroit le plus populaire, le Crabe Croustillant, et sa fine équipe : Bob l’Éponge, Carlo et M. Krabs.

Aujourd’hui est un jour plus spécial que tous les autres, vu qu’il y a une promotion de 50% sur les pâtés de crabe et que les clients sont déjà prêts à se battre pour en avoir un.

Même le Hollandais Volant fait une entrée fracassante dont tout le monde s’en fiche éperdument, mais une chose inimaginable se produit : il fait la queue comme tout le monde. Au moment de passer sa commande, le roi Neptune se voit accueillir comme un roi et vole la place du Hollandais Volant, le rendant furieux et provoque la fuite du roi des mers. Sa colère est telle qu’il détruit le Crabe Croustillant et qu’il transforme tout l’entourage en fantômes, laissant planer le doute sur l’état de Bob l’éponge.

Nous retrouvons Patrick qui, malgré le chaos évident, veut toujours obtenir un pâté de crabe et part jusqu’au Crabe Croustillant se trouvant actuellement dans le ciel.

Après avoir vaincu des vagues de fantômes en sautant à tout va, il se fait appeler par Bob et monte dans le Pâté Volant, un véhicule présent pour sauver les personnes de la malédiction du Hollandais Volant et pour leur vider les poches en leur faisant payer un prix exorbitant pour séjourner dessus.

Bob se révèle transformé en fantôme, mais grâce à la bague de meilleurs amis, Bob et Patrick peuvent échanger celui qui reçoit la malédiction. Puis, ils partent à la recherche du Hollandais Volant avant qu’il ne détruise Bikini Bottom et ses habitants.

Une situation banale, transformée immédiatement en une suite d’événements absurdes : telle est la formule d’un bon épisode de Bob l’Éponge.

Vous êtes immédiatement happé par l’histoire. Que vous soyez fan de Bob l’Éponge ou non, vous prendrez plaisir à suivre la suite des péripéties.

Évidemment, les deux stars sont Bob et Patrick, toujours aussi naïfs et idiots, mais résolvant toute l’affaire tel le duo de Scooby-Doo. Vous aurez de nombreux dialogues à l’humour absurde, sarcastique et bien d’autres, qui vous feront sourire. Ils font de nombreuses références au précédent épisode et à la série, mais pas d’inquiétude, vous n’avez pas forcément besoin de les connaître pour en profiter.

L’histoire, en elle-même, est simple : il s’agit de découvrir les méfaits du Hollandais Volant et où il se situe exactement pour l’empêcher de continuer à nuire malgré la bêtise de nos protagonistes. Les personnages de la série seront tous là. Vous pourrez interagir avec les plus importants et quelques PNJ dont vous reconnaîtrez le visage ayant déjà paru dans un épisode de Bob l’éponge.

Peu importe la raison — que ce soit pour avancer dans l’histoire, un dialogue absolument ridicule ou une quête secondaire — vous vous retrouverez à discuter avec eux juste pour savoir ce qu’ils vont vous dire.

Le seul petit bémol : quand un PNJ de l’histoire principale veut vous parler ou vient de vous parler, il répétera en boucle une phrase jusqu’à ce que vous ne soyez plus à proximité de lui ou que vous lui parliez. Cela peut être agaçant lorsque vous voulez juste explorer un niveau sans continuer l’aventure principale.

Tout ce que nous pouvons vous conseiller c’est d’écouter les dialogues, surtout ceux entre Bob et Patrick, ils sont rarement décevants.

Idiot et armée, un mélange inarrêtable

Vous commencez avec 4 points de vie, représentés par des slips, que vous pourrez augmenter au cours de l’aventure avec l’argent récupéré.

Vous alternez entre Bob et Patrick, chacun possédant ses propres capacités. Ils en obtiennent de nouvelles au cours des différents mondes.

Chaque personnage peut effectuer un double saut, une attaque au corps-à-corps, une esquive, un coup au sol (ou un « écrase-face ») et planer en l’air.

Le double saut est un classique de la série ; frapper est un enchaînement de 3 coups. L’esquive permet d’éviter un coup en l’air et au sol, mais elle permet en plus d’atteindre une distance plus importante après un saut. Planer permet de franchir d’importantes distances en l’air et de « voler » si une forte bourrasque de vent se trouve à proximité.

Quant aux capacités propres aux deux meilleurs amis :

Bob peut effectuer un coup de pied karaté sur les ennemis et sur des objets qui présentent une marque de pied (ou une cible). Il obtiendra une autre capacité plus tard.

Patrick peut creuser dans le sable pour passer sous certains grillages, trouver un trou qui le projette haut en l’air, et porter/soulever les ennemis et des objets en tout genre. Il obtient également un grappin pour ramasser et activer des objets à distance, ainsi que d’autres capacités plus tard. Le joueur aura tendance à privilégier Patrick en raison de son éventail de capacités plus large que celui de Bob, mais il sera tout de même nécessaire de basculer régulièrement entre les deux personnages.

Le level design est globalement une réussite. Le joueur n’est pas constamment assisté, mais l’orientation reste intuitive. De plus, la conception des niveaux inclut des bifurcations intéressantes, permettant soit de découvrir des objets optionnels, soit simplement d’opter pour un chemin alternatif.

L’activation d’un mécanisme (levier, bouton) déclenche une cinématique informative, ça vous aide mais elle n’est pas obligatoire pour savoir quoi faire, et en plus vous pouvez la passer.

La recherche des coffres vous oblige à explorer, surtout qu’ils sont assez nombreux et donnent diverses babioles (totalement optionnelles). Les coffres contiennent de l’argent, des décorations pour le Pâté Flottant et des costumes supplémentaires pour Bob et Patrick. L’argent est cependant totalement secondaire : vous pouvez choisir de l’ignorer si vous ne visez pas les nouveaux costumes, les bibelots servant au 100%, ou le simple plaisir de collectionner.

L’exploration et la résolution d’énigmes (souvent basées sur la manipulation d’objets ou de plateformes, ou l’activation de leviers) offrent d’excellents moments de plateforme. L’ennui est évité grâce aux mécaniques propres à chaque niveau (comme la planche fantôme du premier monde permettant de surfer sur l’eau).

Les phases de glissades viennent agréablement ponctuer les phases de plateforme du jeu. Bien qu’elles puissent paraître légèrement mollassonnes, elles sont assez permissives, ponctuées de raccourcis intentionnels et non intentionnels à trouver à vos dépends.

Les passages de glissade exigent un timing précis pour vos sauts et capacités. Le joueur doit se coordonner à l’usage des capacités spécifiques de Bob et Patrick pour éviter la chute dans le vide et éviter les obstacles environnants. En somme, la maîtrise du timing des capacités est l’unique rempart contre une progression trop aisée. Il y a quelques pièges sur la route, mais ils ne font rien de spécial.

La conception des niveaux souffre, justement, de la gestion des pièges. Si les séquences de plateformes (chutes, sauts) s’enchaînent avec fluidité, les obstacles environnementaux comme les pics, les boîtes explosives et quelques autres sont rarement exploités de manière efficace. Bien que présents, ils manquent d’impact et ne parviennent jamais à entraver sérieusement la progression du joueur. Ils constituent davantage à faire un acte de présence plutôt qu’à représenter une véritable menace.

Les ennemis sont suffisamment variés pour rendre les confrontations intéressantes et qui ne durent pas trop dans le temps. Déjà il y a les fantômes génériques (qui peuvent attaquer au corps-à-corps ou à distance), accompagnés des différents ennemis élites dont le pattern demande un minimum de concentration. L’esquive devient un atout primordial, sinon vous en subirez les conséquences et c’est important de le noter. La difficulté, bien dosée, fait de chaque affrontement un moment plus exigeant et satisfaisant que dans le précédent titre, Bob l’éponge: The Cosmic Shake.

Les affrontements contre les boss ne sont pas excessivement ardus, mais ils demandent un minimum d’attention et de stratégie.

Cependant, la difficulté potentielle est malheureusement réduite à zéro par la présence de points de vie disponibles à tout moment durant tous les combats. L’accès permanent aux soins rend la défaite hautement improbable, ce qui enlève le peu de challenge qu’il y avait.

Vous trouverez régulièrement des quêtes secondaires, elles se répartissent entre des courses contre-la-montre, détruire des objets, trouver des objets, et bien d’autres. Bref, vous êtes l’homme à tout faire. Les quêtes elles-mêmes sont sympas, mais le nerf de la guerre sont les dialogues à mourir de rire que vous obtiendrez en les acceptant.

Nous avons pu rencontrer des bugs sur le fait que même si vous avez augmenté votre niveau de points de vie au maximum, il se peut que le jeu « l’oublie » et vous pourrez momentanément récolter un maximum de 4 points de vie (il y a peu de chances que ça arrive).

Vous pourrez également marcher sur l’eau sans utiliser la planche de surf requise sans trop d’explications (il faut la planche pour le faire). En contrepartie, vous perdez la capacité de sauter et d’attaquer. Pour retrouver l’intégralité de vos actions, il est nécessaire de revenir dans le Hub (le Pâté Flottant) ou de redémarrer le jeu. Les bugs ne durent jamais trop longtemps et dans l’ensemble, ils ne devraient pas entraver votre progression.

C’est une belle adaptation en jeu vidéo de Bob l’éponge, mais ça lague un peu…

Le jeu est réellement magnifique et se positionne comme l’un des titres Bob l’éponge les plus détaillés et soignés visuellement.

Les effets de lumière sont superbes, et le character design des personnages principaux est fidèlement respecté, même pour les créations originales. L’ensemble du titre — que ce soit durant les dialogues, les cinématiques ou les phases de gameplay — est constamment séduisant.

De plus, les animations sont ultra-mémorables. Elles sont soit de claires références à la série, soit simplement hilarantes et agréables à exécuter. D’autant plus qu’elles sont assez nombreuses pour Bob et Patrick, il est véritablement difficile de critiquer ce point vu comment il respecte l’univers qu’il anime.

Malheureusement, cette richesse visuelle a un coût : le jeu souffre de problèmes de performance lorsque trop d’éléments sont affichés à l’écran.

Sans rendre l’expérience injouable, cette surcharge provoque une chute d’images par seconde (FPS) notable, le jeu passant de manière intermittente à 15-20 FPS ou plus selon le mode d’affichage choisi. Bob l’éponge: les Titans des marées propose deux modes d’affichage :

Mode Qualité : 30 FPS avec des graphismes plus détaillés.

Mode Performance : 60 FPS avec des graphismes moins détaillés.

Peu importe le mode choisi, vous aurez des chutes de FPS si trop d’éléments sont affichés. Après vous pouvez avoir les 60 FPS mais c’est rarement constant.

Une ambiance musicale fidèle à la série

La bande-son se veut majoritairement tranquille et immersive, s’appuyant principalement sur le ukulélé et la trompette, instruments emblématiques qui rappellent l’atmosphère d’un épisode classique de la série.

Si des thèmes plus dynamiques sont présents, leur potentiel est parfois obstrué par l’abondance des dialogues lors des phases de combat. Malgré cette densité verbale, la musique parvient à rythmer efficacement les phases de plateformes, assurant ainsi que le joueur maintienne l’attention nécessaire au sound design global.

Un détail de la bande-son particulièrement amusant et pertinent réside dans l’adaptation de la musique selon le personnage contrôlé. Bien que la mélodie de base reste la même, les instruments changent pour mieux refléter la personnalité des deux héros : Bob est accompagné par la guitare (ou le ukulélé), tandis que les airs de Patrick sont dominés par la trompette. Ce choix astucieux crée deux ambiances distinctes qui mettent subtilement en avant le caractère de chacun. Il faut le noter, les voix françaises sont toutes présentes et tous les personnages du jeu donneront de la voix, c’est génial.

Un autre petit problème technique que nous avons rencontré concerne l’audio des dialogues. Il arrive de manière intermittente (bien que cela puisse se produire plusieurs fois d’affilée) que les dialogues s’affichent correctement en sous-titres, mais que la voix du personnage concerné soit inaudible. Ce défaut, bien que non constant, nuit à l’immersion lors des échanges narratifs.

Ça dure suffisamment longtemps, mais un peu plus n’aurait pas fait de mal

Le jeu propose un contenu structuré autour de cinq mondes distincts, chacun comportant plusieurs parties où la téléportation est disponible pour accélérer les déplacements servant surtout pour le 100%.

Si vous vous concentrez uniquement sur l’aventure principale, comptez environ une heure et demi à deux heures par monde, ce qui porte la durée de vie totale de la ligne droite de 10 à 15 heures.

Pour les chasseurs de trophées et les complétionnistes, atteindre les 100% demandera approximativement 18 à 25 heures de jeu. Cet effort inclus :

La récupération des 30 costumes de Bob et Patrick (hors skins de base et DLC).

La recherche de tous les coffres des différents mondes.

La collection des 41 décorations pour le Hub du Pâté Volant.

L’achèvement de toutes les quêtes secondaires et des défis proposés par le portail de Plankton.

Le déblocage des 12 filtres du mode photo.

L’obtention des 16 améliorations de points de vie supplémentaires.

Et plein d’autres encore. En gros il faut réussir les 27 récompenses, qui est l’équivalent des succès d’un jeu PlayStation, Steam, etc.

Malgré la quantité importante de pièces nécessaires pour financer tous ces achats, vous devriez trouver facilement votre compte au fil de l’exploration, sans devoir vous astreindre à tuer des vagues d’ennemis pour obtenir le compte.

Vous pourrez savoir exactement combien d’éléments il vous manque dans les menus, que ce soit pour le 100% ou pour finir le jeu. Le jeu qui jongle entre facile et moyennement difficile, vous devriez réussir sans trop de problèmes si c’est votre objectif.