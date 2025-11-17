Une nouvelle vague d’informations circule autour de Grand Theft Auto VI, cette fois concernant une possible version Nintendo Switch 2. Le leaker Nash Weedle, souvent crédible sur les sujets liés à Nintendo en Espagne, affirme pouvoir confirmer qu’un portage de GTA VI pour la Switch 2 est en développement.

Selon lui :

Le report du jeu à novembre n’a aucun lien avec la version Switch 2 .

. Le titre ne sortirait pas en même temps que les versions PS5 et Xbox Series X|S .

. Des précautions étaient nécessaires avant de communiquer, mais il dit désormais être sûr que des travaux sont en cours.

De son côté, le chroniqueur et insider NateTheHate indique également que des efforts ont été faits pour porter GTA VI sur Switch 2. Il rappelle cependant qu’un test technique n’implique pas forcément une sortie commerciale :

« Rockstar a effectué des tests pour voir si GTA VI pouvait arriver sur Switch 2. Un effort a été entrepris, mais je ne connais pas l’état actuel du projet. »

Pas de confirmation officielle

Pour l’heure, Rockstar Games n’a donné aucune indication d’une version Switch 2. À ce stade, on parle donc d’un portage étudié, mais pas encore garanti.