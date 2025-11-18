Le jeu culte de stratégie et de réflexion surnaturel est de retour avec de superbes remakes en éditions physiques pour PS5, Nintendo Switch et Xbox Series X pour les collectionneurs !

Après deux décennies dans l’ombre, les esprits se manifestent à nouveau. Le développeur Mechano Story Studio annonce le retour tant attendu du jeu culte de stratégie et de réflexion surnaturel Ghost Master: Resurrection, qui sortira en version physique sur PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch en mars 2026.

Publiées par U&I Entertainment et distribuées en France par Maximum Entertainment, les éditions physiques de Ghost Master: Resurrection sont désormais disponibles en précommande, comprenant quatre packs DLC passionnants regorgeant de nouveaux niveaux, modes et fonctionnalités pour enrichir votre expérience de stratégie spectrale :

DLC 1 : Until Dawn : explorez le nouveau niveau Elm Street dans le mode de jeu Until Dawn.

DLC 2 : Ghosts Adrift :hantez les rues de Neibolt Street en mode aléatoire.

DLC 3 : Ghostly Defence :protégez vos repaires sur Ocean Avenue avec le mode Défense, désormais amélioré grâce au nouveau système de familiers.

DLC 4 : Ashes & Abyss :affrontez de nouveaux spectres terrifiants, Bathys et Pyro, dans les nouveaux niveaux Marine et Gas Station..

Ces versions en boîte promettent un régal pour les collectionneurs, les fans du classique original et les nouveaux venus désireux de rejoindre l’épouvante.

Un classique ressuscité pour l’ère moderne

Le très apprécié Ghost Master revient d’outre-tombe avec une refonte complète et moderne, un remake fidèle doté de graphismes de pointe, un nouveau moteur et des mécanismes raffinés qui amplifient chaque rencontre effrayante.

Prenez le contrôle d’une armée espiègle de spectres, de banshees et de goules pour semer la terreur dans le cœur des vivants dans la sinistre ville de Gravenville. Résolvez des énigmes, révélez de sombres secrets et maîtrisez l’art de la stratégie spectrale dans ce mélange unique de tactiques surnaturelles et d’humour décalé.

Caractéristiques principales :

Commandez votre armée d’esprits :invoquez et contrôlez plus d’une douzaine de types de fantômes, chacun doté d’une personnalité, de pouvoirs et de styles de hantise distincts, désormais améliorés grâce à une IA moderne et des détails époustouflants.

Terrorisez Gravenville :semez le chaos surnaturel dans 11 lieux minutieusement réinventés, des asiles et résidences universitaires aux laboratoires secrets et commissariats de police, chacun regorgeant de nouvelles frayeurs et de secrets.

Résolvez, effrayez et élaborez des stratégies : combinez la résolution d’énigmes astucieuses et des hantises tactiques pour accomplir des missions à multiples embranchements, découvrir du contenu caché et percer les mystères de l’au-delà.

Remasterisé pour une nouvelle génération : vivez une renaissance hantée grâce à un tout nouveau moteur, des graphismes modernes, des systèmes de gameplay raffinés et des éléments narratifs enrichis qui respectent l’héritage tout en invitant de nouveaux fans à rejoindre l’aventure.

Ghost Master: Resurrection sera disponible en édition physique sur Xbox Series X, Nintendo Switch et PlayStation 5 le 20 mars 2026.