Des cartes à collectionner Magic: The Gathering à l’effigie des monstres et des chasseur·esses de la célèbre saga Monster Hunter seront en vente à partir du 1er décembre prochain

L’univers de Monster Hunter™ fait son entrée dans Magic: The Gathering® avec un nouvel ensemble de collections Secret Lair qui capturent l’essence de la célèbre série de jeux de rôles et d’action de Capcom®. Des monstres les plus emblématiques (Rathalos, Nergigante et Zinogre) à la frénésie de la chasse, cette collaboration donne vie à la grandiloquence, à la direction artistique et à l’énergie de Monster Hunter à travers le prisme de Magic: The Gathering. Quatre collections Secret Lair x Monster Hunter seront en vente du lundi 1er décembre 2025 à 18h00 au lundi 22 décembre 2025 à 08h59, dans la limite des stocks disponibles.

Secret Lair x Monster Hunter : The Hunt

Ce Secret Lair évoque les attaques terrifiantes que peuvent lancer les monstres de la série Monster Hunter. Ces monstres apparaissent sur des sorts non-créatures de Magic, parfaitement adaptés aux decks Commander. Cette collection comprend un sort de chaque couleur.

Illustrations de Daniel Romanovsky, Kotakan, Simon Dominic, ガマゾウ / Gamazo et 山宗 / SANSYU

Blind Obedience: Malzeno + Qurio de Monster Hunter™ Rise: Sunbreak​

Snap: Kushala Daora, vu pour la première fois dans Monster Hunter™ 2​

Village Rites: Magnamalo, vu pour la première fois dans ​ Monster Hunter Rise​™ et Tobi-Kadachi de Monster Hunter World​™

Mizzium Mortars: Yian Garuga, vu pour la première fois dans Monster Hunter Generations™

Tooth and Nail: Rathalos Azur, vu pour la première fois dans l’exclusivité japonaise Monster Hunter™ G et Seregios de Monster Hunter™ 4​ Ultimate Secret Lair x Monster Hunter : The Hunters Cette collection contient exclusivement des chasseur·esses de Monster Hunter. Chaque carte représente un ensemble différent d’armures et d’armes issues de divers jeux de la série. Toutes les cartes ont le sous-type de créature Humain. Chaque carte est d’une couleur de mana différente. Illustrations de Jeremy Chong, Wayne Wu, イカサマひでお / IkasamaHideo, 二見敬之 / Takayuki Futami et 藤木ゆう / Yuu Fujiki Grand Abolisher: Tigrex Armor with Bone Scythes de Monster Hunter™ Freedom 2

Archaeomancer: Velkhana Armor with Slinger and Winged Seraphyd de Monster Hunter World: Iceborne​™

Grim Haruspex: Nargacuga Armor with Hidden Eye de Monster Hunter Freedom Unite™

Imperial Recruiter: Rathalos Armor with Pouncing Graveclaws Brachydios Armor with Burning Crusher; Gore Magala Armor and Royal Rose de Monster Hunter 4​ Ultimate

Champion of Lambholt: Astalos Armor with Verdant Lightning Shield de Monster Hunter Generations™

Secret Lair x Monster Hunter : The Monsters

Ce Secret Lair contient certains des monstres les plus populaires de la série Monster Hunter, qui existent désormais sous forme de créatures légendaires dans Magic: The Gathering. Cette collection soigneusement sélectionnée associe chaque monstre à l’une des couleurs de Magic afin de capturer l’essence même de ces créatures.

Illustrations de Brock Grossman, oxygen, Toy(e), Wayne Wu et 獣道 / KEMONOMICHI)

Nezahal, Primal Tide: Lagiacrus de Monster Hunter™ Tri

Drakuseth, Maw of Flames: Rathalos de Monster Hunter™

Sarulf, Realm Eater: Zinogre, vu pour la première fois dans l’exclusivité japonaise Monster Hunter Portable 3rd™

Vaevictis Asmadi, the Dire: Nergigante de Monster Hunter: World​

Ziatora, the Incinerator: Fatalis, vu pour la première fois dans Monster Hunter

Secret Lair x Monster Hunter : The Monsters II

La série Monster Hunter regorge de tant de monstres emblématiques qu’elle mérite deux fois plus de cartes. Ce Secret Lair comprend encore plus de créatures légendaires issues de la saga Monster Hunter.

Illustrations de Daniel Romanovsky, Wayne Wu et 佐久間竜一 / Ryuichi Sakuma