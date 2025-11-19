Bandai Namco poursuit la relance de ses classiques avec l’annonce officielle de Tales of Berseria Remastered, attendu sur Nintendo Switch le 26 février 2026. Cet épisode culte de la licence “Tales of”, initialement sorti en 2016, fait son grand retour dans une version remasterisée destinée à toucher un nouveau public comme les fans de longue date.

Un récit sombre porté par Velvet, héroïne brisée et déterminée

Tales of Berseria plonge les joueurs dans une histoire centrée sur Velvet Crowe, jeune femme autrefois chaleureuse, aujourd’hui consumée par la colère et la haine après un événement traumatique survenu trois ans avant le début du jeu. Animée par un désir de vengeance, Velvet embarque avec un groupe de pirates pour explorer les nombreuses îles du Saint-Empire du Midgand.

Cette aventure est portée par l’équipe historique de la franchise, notamment Mutsumi Inomata, illustratrice emblématique des personnages de la série. Les somptueuses scènes cinématiques sont quant à elles signées par le studio ufotable, connu pour son style visuel unique.