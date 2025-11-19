TMNT: Splintered Fate accueille une nouvelle mise à jour majeure baptisée “Wraith Invasion”, désormais déployée sur toutes les plateformes. Les redoutables Astral Wraiths, jusqu’ici exclusifs au mode Arcade, envahissent désormais la Campagne, apportant de nouveaux défis, miniboss et améliorations de gameplay.

Les Astral Wraiths débarquent dans la Campagne

Les ennemis interdimensionnels du mode Arcade apparaissent désormais dans les rencontres du mode Histoire, une fois le défi Astral Ship 1 terminé. Ils peuvent surgir aléatoirement dans les salles de combat, accompagnés de deux nouveaux miniboss :

Sewers : Astral Wraith

Rooftops : Twin Assassins (?)

Leur présence ajoute une difficulté supplémentaire ainsi que de nouvelles statistiques consultables dans l’ordinateur du Home Lair.

Le mode Arcade bénéficie d’un meilleur tutoriel, d’un déverrouillage plus claire, et d’un nouvel équilibrage :

Introduction dédiée lors du premier accès au mode Arcade.

Nouveaux critères de déblocage pour les défis (les joueurs ayant déjà progressé conservent leurs accès).

Bonus de première victoire ajouté pour chaque nouveau challenge — attribué rétroactivement aux joueurs existants.

Navigation améliorée dans le laboratoire de Metalhead.

Défi Astral Ship 1 légèrement nerfé pour mieux introduire la mécanique.

Les Wraiths ne peuvent plus se téléporter hors des limites.

Autres améliorations de gameplay

Le Double Select permet désormais de choisir depuis le haut de l’arbre de récompenses, et pas seulement parmi les pouvoirs.

Les Run Details sont accessibles directement depuis la boutique.

Matchmaking en ligne amélioré pour des recherches plus rapides.

Le pouvoir Dragon’s Claw est retiré des achats en mode Arena.

De nombreux bugs ont été corrigés, dont :