Aujourd’hui, Phoenix Wright™: Ace Attorney Trilogy a reçu une mise à jour gratuite comprenant de nouvelles langues, de nouvelles fonctionnalités et d’autres améliorations pour affiner les compétences d’enquêteur des joueurs du monde entier.

Qu’ils replongent dans leurs affaires préférées ou repartent de zéro, cette update rendra les enquêtes des avocats en herbe plus fluides, leurs procès plus rapides et la rejouabilité plus agréable.

Pièce à Conviction A : de nouvelles langues

Prise en charge de l’Espagnol (Amérique du Sud) et du Portugais Brésilien pour le texte et la voix.

Pièce à Conviction B : la toute nouvelle galerie

Lecteur de musique : possibilité d’écouter les morceaux de la trilogie et de sélectionner des chansons issues de l’album spécial.

: possibilité d’écouter les morceaux de la trilogie et de sélectionner des chansons issues de l’album spécial. Galerie d’images : possibilité de parcourir les illustrations officielles, les croquis des personnages et les scènes des trois jeux.

: possibilité de parcourir les illustrations officielles, les croquis des personnages et les scènes des trois jeux. Créateur de scènes : possibilité de mettre en scène les personnages, de combiner des animations et créer ses propres confrontations dramatiques au tribunal !

Pièce à Conviction C : d’autres nouvelles fonctions

Sélection d’épisode : possibilité de sélectionner instantanément n’importe quel chapitre ou épisode et de plonger directement dans l’action.

: possibilité de sélectionner instantanément n’importe quel chapitre ou épisode et de plonger directement dans l’action. Mode Histoire : possibilité de laisser le jeu progresser automatiquement afin de pouvoir profiter de l’histoire à son rythme.

: possibilité de laisser le jeu progresser automatiquement afin de pouvoir profiter de l’histoire à son rythme. Lecture automatique : possibilité de laisser les dialogues se dérouler automatiquement afin de pouvoir suivre l’histoire sans avoir à appuyer.

Comprenant Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright™: Justice for All et Phoenix Wright™: Trials and Tribulations, la collection Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy rassemble les premières affaires et personnages mémorables de la saga à succès.