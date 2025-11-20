Les fans de Brotato peuvent se réjouir : le roguelite mettant en scène une pomme de terre armée jusqu’aux dents arrive sur Nintendo Switch 2 le 20 novembre, avec une mise à niveau gratuite pour les joueurs possédant déjà le jeu sur Switch. Cette version apporte notamment la coopérative locale jusqu’à 4 joueurs, offrant de nouvelles façons de survivre ensemble face aux hordes d’ennemis extraterrestres.

Dans Brotato, le joueur incarne une pomme de terre unique capable de manier jusqu’à six armes simultanément. L’histoire commence lorsqu’un vaisseau spatial du monde des patates s’écrase sur une planète alien, faisant de Brotato le seul survivant. En attendant les secours, il doit repousser des vagues d’extraterrestres en utilisant ses compétences et son arsenal varié. Le jeu propose une expérience rapide, avec des parties de moins de 30 minutes, idéales pour des sessions intenses.

Le gameplay se distingue par des armes qui tirent automatiquement par défaut, avec la possibilité de viser manuellement pour plus de précision. Les joueurs peuvent personnaliser leurs parties grâce à des dizaines de personnages jouables comme le manchot, le mage ou le fou, et à des centaines d’armes et objets : lance-flammes, SMG, lance-roquettes, bâtons, cailloux et bien d’autres. Entre les vagues, il est possible de collecter des matériaux, obtenir de l’expérience et acheter des objets en boutique pour se préparer aux prochaines attaques.

Chaque vague dure entre 20 et 90 secondes, et la survie dépend de la capacité du joueur à combiner armes, traits et objets. Le jeu intègre également des options d’accessibilité, permettant d’ajuster la santé, les dégâts et la vitesse des ennemis afin d’adapter la difficulté à tous les profils de joueurs.