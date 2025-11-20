Dotemu, Tribute Games, Marvel Games et Maximum Entertainment France annoncent l’arrivée prochaine des éditions physiques de MARVEL Cosmic Invasion, le nouveau beat ’em up en pixel-art des créateurs de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Le jeu sera disponible le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (cartouche complète), PlayStation 5 et Xbox Series X.

Plongez dans une aventure interplanétaire où Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et d’autres super-héros cosmiques et terrestres doivent unir leurs forces pour contrer la Vague d’Annihilation. Des rues de New York aux profondeurs de la Zone Négative, la survie de l’Univers se jouera parmi les étoiles dans ce titre vibrant et dynamique.

Caractéristiques principales

15 super-héros jouables : retrouvez des visages emblématiques et de nouvelles stars de l’univers Marvel, pour un roster varié qui ravira tous les fans.

: retrouvez des visages emblématiques et de nouvelles stars de l’univers Marvel, pour un roster varié qui ravira tous les fans. Cosmic Swap : changez instantanément entre deux super-héros à chaque niveau pour créer des combos uniques et des attaques spéciales, encourageant une approche stratégique et inventive des combats.

: changez instantanément entre deux super-héros à chaque niveau pour créer des combos uniques et des attaques spéciales, encourageant une approche stratégique et inventive des combats. Pixel art rétro spectaculaire : une direction artistique hommage à l’âge d’or Marvel, avec des graphismes en pixel colorés et détaillés.

: une direction artistique hommage à l’âge d’or Marvel, avec des graphismes en pixel colorés et détaillés. Multijoueur accessible : jouez en local ou en ligne, avec un système qui s’adapte au niveau de chacun, idéal pour la famille ou entre amis.

L’édition Deluxe proposera des contenus exclusifs tels que steelbook, cartes d’art premium, feuilles d’autocollants, affiche et le tout sera emballé dans une boîte de collection.