Le studio réputé Panic Button, connu pour ses portages techniquement impressionnants sur Nintendo Switch, a dévoilé aujourd’hui avoir travaillé directement avec Nintendo pour améliorer plusieurs jeux de la Switch 1 en vue de leur fonctionnement sur Nintendo Switch 2. L’annonce a été faite via les réseaux sociaux du studio, confirmant une collaboration inattendue sur plusieurs titres majeurs du catalogue first-party.

Au lancement de la Switch 2 plus tôt cette année, certains jeux Nintendo déjà existants ont bénéficié de mises à jour dédiées : résolutions plus élevées, framerates améliorés, compatibilité HDR… Mais ce que l’on ignorait jusqu’ici, c’est que ces améliorations n’étaient pas toutes internes. Panic Button révèle avoir été sélectionné par Nintendo pour optimiser plusieurs jeux emblématiques :

New Super Mario Bros. U Deluxe

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

ARMS

Dans son message, Panic Button explique :

« Nintendo nous a demandé d’aider à démontrer les nouvelles capacités de la Nintendo Switch 2, tout en restant fidèles aux jeux originaux. »

Cette collaboration est particulièrement notable : c’est la première fois que Panic Button intervient directement sur des jeux first-party Nintendo. Jusqu’ici, le studio avait principalement œuvré sur des portages tiers majeurs sur Switch, devenant une référence technique grâce à des adaptations comme Doom, Doom Eternal, Apex Legends, Subnautica et d’autres projets exigeants. Leur expérience dans l’optimisation sur hardware limité semble avoir convaincu Nintendo de leur confier ces mises à niveau sensibles.

Selon les informations disponibles, les titres concernés ont reçu des hausses de résolution, des framerates plus stables, et divers ajustements permettant de tirer profit des capacités accrues de la Switch 2. Il s’agissait de faire en sorte que certains jeux phares de la première Switch puissent immédiatement illustrer la montée en puissance de la machine, sans en trahir l’identité visuelle ou le gameplay.