GRYPHLINE et Hypergryph Network Technology annoncent que POPUCOM, leur jeu d’aventure et de plateforme coopératif, sortira sur Switch le 4 décembre. Déjà disponible sur PC via Steam et Epic Games Store depuis le 1er juin, le titre prépare également une version PlayStation 5 dont la date sera précisée ultérieurement.

Cette production mise entièrement sur la coopération, invitant les joueurs à incarner des aventuriers téléportés sur une planète inconnue pour mener une expédition interstellaire entre amis. La progression repose sur le travail d’équipe : affronter des ennemis variés, utiliser des objets aux effets spectaculaires et exploiter des techniques spéciales sont autant d’éléments indispensables pour éliminer les menaces et restaurer ce monde dévasté. Le titre s’articule autour de deux modes principaux : un mode histoire narratif conçu pour deux joueurs, et un Party Mode survitaminé permettant à trois à quatre joueurs de se plonger dans un chaos coopératif jubilatoire. Tous deux peuvent être joués en coopération locale ou en ligne.

POPUCOM accorde une place centrale à la couleur, élément fondamental du gameplay. Elle intervient dans la résolution des énigmes comme dans les combats : il faudra changer de couleur pour activer des mécanismes, projeter du gel Pomu aux teintes variées pour transformer l’environnement ou blesser les ennemis, et maîtriser des mécaniques inspirées du match-3 afin de progresser. Cette approche donne naissance à un système ludique dynamique, aussi intuitif qu’exigeant.

Au fil de l’aventure, les joueurs pourront collecter des super-artéfacts, objets emblématiques octroyant des capacités uniques. Parmi eux, on trouve Rollo la bombe, Chapitaine Kitty, Bot Barrière ou encore Powerkid, chacun étant pensé pour détruire des obstacles ou offrir de nouvelles solutions aux défis rencontrés. La dimension créative se retrouve aussi dans la personnalisation : un Placard regorge d’équipements et de cosmétiques à combiner pour façonner son propre style avant de repartir explorer la planète.

Le jeu ne se limite pas au combat et aux casse-têtes : POPUCOM propose également une série de mini-jeux accessibles dans sa salle d’arcade, parfaits pour faire une pause entre deux niveaux. Grâce à son charme visuel, son humour et sa diversité mécanique, POPUCOM promet une expérience coopérative riche et accessible, taillée pour les sessions conviviales comme pour les amateurs de défis colorés. Le rendez-vous est pris pour le 4 décembre sur Switch.