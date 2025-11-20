Maximum Entertainment, en partenariat avec ZEROlife Games et Fishing Cactus, a annoncé la sortie de Samurai Academy: Paws of Fury, un tout nouveau jeu d’aventure avec Hank, le héro beagle, et le casting au complet des chats énergiques du village de Kakamucho.

Alors qu’ils se pensent hors de danger, Hank et son mentor Jimbo se retrouvent à nouveau à combattre le puissant Shogun en personne. Jouez dès aujourd’hui sur Steam, PlayStation 5, Xbox X|S et Nintendo Switch.

Samurai Academy: Paws of Fury suit Hank, Jimbo et tous leurs amis dans une toute nouvelle aventure solo (sur toutes les plateformes) ou en co-op à deux joueurs (disponible sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5). Le Shogun de Kakamucho cherche à écraser et prendre le contrôle de ses villages à l’aide de ses armées de chats. Avec vos fidèles amis samouraï, défendez les colonies, protégez les villageois, et reprenez l’île, une bataille après l’autre.

Avec ses combats rapides façon jeu d’arcade, son exploration en monde ouvert accessible, ses énigmes uniques et ses missions hautes en couleur, Samurai Academy: Paws of Fury est le jeu d’action-aventure idéal pour tous les âges.

Samurai Academy: Paws of Fury est maintenant disponible sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch. Le jeu est également disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5.