SHUTEN ORDER revient dans une édition Nintendo Switch 2, offrant une version améliorée du thriller multi-genre initialement sorti le 5 septembre sur Switch et PC via Steam. Cette nouvelle édition proposera un framerate variable de 60 à 120 images par seconde en mode TV comme en mode portable, ainsi qu’un support complet de la souris dans toutes les sections où cette option est disponible. Les propriétaires de la version Switch pourront également acquérir un Upgrade Pack pour 330 yens, tandis que les éditions numériques classiques bénéficient d’une remise de 10 % jusqu’au 4 décembre pour célébrer le lancement.

Le jeu plonge le joueur dans une intrigue apocalyptique et mystérieuse : l’humanité approche de sa fin, et un culte radical, le Shuten Order, a formé sa propre nation. Lors d’un festival célébrant la fondation de Shuten, le leader du culte est assassiné. Le protagoniste, qui se réveille amnésique et accompagné de deux “anges”, découvre qu’il est en réalité le fondateur assassiné, ressuscité par un pouvoir divin mais avec seulement quatre jours pour survivre et identifier son meurtrier. Sous le nom de Rei, il doit enquêter au sein de la ville, interroger les cinq ministres du Shuten Order et affronter un compte à rebours impitoyable pour découvrir la vérité.

L’édition Switch 2 exploite pleinement la structure multi-parcours et multi-genre du jeu. Chaque ministre constitue une route narrative distincte avec son propre gameplay et ton : le Ministry of Security propose un stealth-action horror en 3D où il faut échapper au légendaire Nephilim, le Ministry of Justice adopte un mystery adventure avec des segments d’enquête à la visual novel et l’utilisation de la fonction “Snapping” pour analyser indices et dialogues, le Ministry of Science offre une approche multi-perspective où le joueur contrôle plusieurs personnages pour éviter des morts fatales, le Ministry of Education mélange enquête et romance adventure avec gestion d’affection et choix limités dans le temps pour déclencher des confessions, et enfin, le Ministry of Health constitue un escape adventure extrême, simulant un jeu de survie avec des puzzles et des épreuves où chaque erreur peut être mortelle. La maîtrise de ces cinq routes permet de reconstituer l’ensemble du mystère, de confronter le coupable et d’influencer le destin du monde.