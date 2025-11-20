Grimorio of Games et l’éditeur Tesura Games officialisent enfin une annonce très attendue : Sword of the Necromancer Collection arrive en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, avec une sortie prévue le 27 février 2026. Le pack réunit trois jeux, dont un remake complet, scellant le retour de l’une des sagas indépendantes les plus émouvantes de ces dernières années. L’ensemble sera disponible en édition Standard et en Special Edition, cette dernière proposant de nombreux bonus pour les collectionneurs.

La collection physique comprend d’abord Sword of the Necromancer: Resurrection, un remake intégral en 3D du premier épisode. Cette version modernise le jeu avec des graphismes entièrement retravaillés, un système de combat plus dynamique et un gameplay tactique basé sur l’invocation, permettant de transformer les ennemis vaincus en alliés. L’histoire met en scène Tama, ancienne bandit devenue garde du corps, prête à braver un donjon rempli de menaces pour ramener à la vie son amour, Koko, grâce au pouvoir interdit de l’épée du Nécromancien.

Le pack inclut aussi le jeu original, un action-RPG 2D mêlant dungeon crawler et éléments roguelike. Le principe central reste celui qui a fait le succès de la série : ressusciter les ennemis vaincus afin qu’ils rejoignent le joueur, formant une petite armée de créatures aux capacités variées. À cela s’ajoutent armes, reliques, montée en niveau et affrontements contre de puissants gardiens qui barrent la route vers l’objectif final.

Troisième titre de la compilation, Whispike Survivors propose un mélange atypique mais tendance entre horde survivor et simulation agricole. Le joueur y cultive et renforce un Whispike, un monstre dont il faut améliorer la puissance en survivant à des vagues d’ennemis. Les graines obtenues permettent ensuite de créer des hybrides encore plus redoutables, dans une boucle de gameplay frénétique qui combine action et gestion.

La Special Edition de Sword of the Necromancer Collection enrichit le tout avec un ensemble d’objets physiques destinés aux fans et collectionneurs :

Jeu complet en version physique (Switch ou PS5)

Collector’s Box

Sélection de musiques (OST)

Set de cartes à collectionner

Planche de stickers

Artbook

La compilation est disponible en précommande via le Tesura Store, les principaux revendeurs spécialisés ainsi que Amazon, en vue de sa sortie du 27 février 2026.