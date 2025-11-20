La semaine du 10 au 16 novembre 2025 confirme la puissance des titres Nintendo au Japon, avec Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too qui occupe la première place sur Switch et la troisième sur Nintendo Switch 2. Konami signe un double lancement régional (Eastern + Western Japan Edition) pour les deux consoles : la version Switch classique a séduit 90.706 joueurs dès sa sortie, tandis que la Switch 2 a écoulé 56.807 unités. Le prix conseillé était de ¥7.255 sur Switch et ¥8.164 sur Switch 2.

Derrière, Mario Kart World continue d’impressionner sur Switch 2, avec 63.230 exemplaires vendus cette semaine et un total cumulatif de 2.135.057 unités, affichant une progression de 16 % par rapport à la semaine précédente. Pokémon reste solide mais en recul : Pokemon Legends Z-A chute à la quatrième place sur Switch avec 37.609 unités (-32%) et cinquième sur Switch 2 avec 25.471 ventes (-14%).

D’autres nouveautés marquent la semaine : Call of Duty: Black Ops 7 débute sur PS5 avec 12.311 exemplaires, tandis que Dragon Ball: Sparking! Zero signe son lancement simultané sur Switch et Switch 2 avec 12.201 et 6.856 ventes respectivement. Les remakes HD-2D de Dragon Quest I & II continuent de décroître à la septième position avec 13.355 ventes (-59%).

Voici le tableau simplifié avec uniquement le rang, la plateforme, le titre, les ventes de la semaine et le total/évolution :

Rang Plateforme Titre Ventes semaine Total 01./00 NSW Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition 90.706 NEW 02./03 NS2 Mario Kart World 63.230 2.135.057 (+16%) 03./00 NS2 Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Nintendo Switch 2 Edition – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition 56.807 NEW 04./02 NSW Pokemon Legends Z-A 37.609 1.243.096 (-32%) 05./05 NS2 Pokemon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition 25.471 775.955 (-14%) 06./01 NS2 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment 17.809 90.992 (-76%) 07./04 NSW Dragon Quest I & II HD-2D Remake 13.355 278.287 (-59%) 08./00 PS5 Call of Duty: Black Ops 7 12.311 NEW 09./00 NSW Dragon Ball: Sparking! Zero 12.201 NEW 10./00 NS2 Dragon Ball: Sparking! Zero 6.856 NEW

Côté hardware, la Nintendo Switch 2 confirme sa dynamique avec 101.549 consoles écoulées cette semaine, contre 90.410 la semaine précédente, portant son cumul annuel à 2.743.805 unités. La Nintendo Switch classique affiche 22.736 ventes et un cumul de 1.302.068 unités YTD, tandis que la PS5 continue de progresser lentement avec 5.855 exemplaires vendus cette semaine, pour un total de 723.744 YTD. Les autres plateformes restent minoritaires : XBS à 574 ventes, PS4 à 15, et Xbox Series S/X dispersées entre 38 et 266 unités selon le modèle.