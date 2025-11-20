Ys X: Proud Nordics revient sur le devant de la scène avec une édition définitive qui s’annonce comme la version ultime du dixième épisode acclamé de la saga. Initialement prévu sur Nintendo Switch 2 et PC, le jeu étend désormais son horizon en ajoutant la PlayStation 5 à sa liste de plateformes. Cette édition enrichie arrivera simultanément sur Switch 2, PC et PS5 le 20 février 2026.

Conçu comme la version la plus complète du titre, Ys X: Proud Nordics reprend l’ensemble du système de combat nerveux et de la narration haletante de la sortie d’origine, tout en intégrant de nouveaux mécanismes, un donjon de très haute difficulté et un scénario inédit parfaitement imbriqué dans le jeu. L’aventure démarre après une confrontation tendue en mer : Adol Christin, le célèbre aventurier à la chevelure rouge, se retrouve spirituellement lié par les chaînes de Mana à Karja, la farouche guerrière normande. Ensemble, ils font face à la menace grandissante des Greigr, une horde immortelle qui pèse sur le golfe d’Obelia. À bord du Sandras, leur navire, ils devront rassembler un équipage solide et prendre part à des affrontements épiques pour défendre la région.

Cette nouvelle édition introduit une histoire centrée sur l’île d’Öland, théâtre d’événements étranges liés aux mystérieux nouveaux personnages Canute et Astrid. Le titre enrichit également son contenu avec Muspelheim, un donjon chronométré d’une difficulté redoutable où chaque seconde compte, offrant un défi de taille aux joueurs les plus aguerris.

Le jeu profite aussi d’améliorations visuelles et de multiples ajustements de confort, consolidant son statut d’édition définitive. Le gameplay se renouvelle notamment grâce à la capacité Mana Hold, permettant de manipuler l’environnement et d’ouvrir de nouvelles possibilités lors de l’exploration et des combats.