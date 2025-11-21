Bonne nouvelle pour les fans de méchas ! Contract from the Darkness, premier DLC pour SUPER ROBOT WARS Y, ajoute de nouvelles Missions de zone et des unités jouables. De plus, une mise à jour gratuite est également disponible.

Le DLC ajoute 16 nouvelles Missions de zone, 13 nouvelles Missions à bord et 2 nouveaux membres de l’Équipage de soutien. De plus, cinq unités inédites issues de trois séries différentes entrent dans la mêlée : GALAXY CYCLONE BRAIGER, THE BIG O et FUUTO PI: The Portrait of Kamen Rider Skull.

La mise à jour gratuite permet aux joueurs d’accéder à la première mission du DLC, « A Smile on the Street Corner », après avoir terminé le chapitre 2, « A Mission for Brave Heroes ». Elle comprend également une mission spéciale, Battle Rush, dans laquelle les joueurs choisissent leurs cinq meilleurs personnages pour affronter des vagues d’ennemis. Après chaque vague, ils peuvent recruter et améliorer de nouvelles unités et repousser un total de 10 vagues. Par ailleurs, les unités peuvent désormais apprendre de nouvelles compétences de pilote de niveau EX.