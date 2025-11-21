Hopper et le Trésor de Barbe-Pique est un jeu vidéo d’action-aventure et de plateforme 3D sorti le 14 octobre 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch à 29,99€.

Ce titre, du studio belge N-Zone Production, est le premier jeu vidéo adapté de l’univers Hopper, une propriété intellectuelle belge initialement portée à l’écran par le studio d’animation nWave Pictures.

Fondé en Belgique, N-Zone Production est à la fois le développeur et l’éditeur du titre, assurant ainsi une maîtrise complète sur les choix des jeux qu’il produit.

C’est l’histoire du méchant méchant et des gentils gentils

L’histoire est centrée sur le terrible pirate Barbe-Pique, qui découvre et s’empare de la Plume Arc-en-Ciel, un puissant artefact qui permet de voyager à travers les mondes.

Pendant que Hopper (mi-lapin, mi-poulet) s’entraîne, il est rejoint par ses amis Meg la mouffette et Archie la tortue. Malheureusement, l’alerte est donnée suite à la présence de Barbe-Pique, qui a volé un des cristaux de la Plume Arc-en-Ciel au père de Hopper. Son but : réunir tous les cristaux afin de compléter la Plume et plonger les différents royaumes dans le chaos.

Hopper et ses amis se lancent alors dans une quête “épique” à travers ces mondes magiques. Leur objectif est de récupérer les sept gemmes volées avant le pirate pour empêcher la Plume incomplète de faire des ravages et rétablir la stabilité.

L’histoire paraît claire, malheureusement elle sera mal exploitée avec des “gags” assez oubliables et des péripéties maladroitement racontées, ce qui rend l’aventure superficielle. Les dialogues sont entièrement destinés à un public très jeune, un peu trop réducteur pour les aguerris du jeu vidéo.

Au-delà de ces aspects, le jeu ne propose pas la VF des films, seulement le doublage anglais. En revanche, les sous-titres, eux, sont bien en français mais switchent parfois sans explication vers la langue de Shakespeare.

Trois héros mais un seul aurait suffi

Vous contrôlez nos trois héros, qui partagent des commandes de base telles que le saut, le maniement du fouet pour étourdir les ennemis et la capacité de se balancer sur un anneau pour atteindre des plateformes lointaines.

Chaque héros possède ses propres capacités :

Le lapin-poulet peut planer et sera le plus pratique pour les phases de plateforme.

La tortue peut détruire certains sols à l’aide de sa carapace et est le seul personnage qui peut faire les phases de toboggan.

La moufette peut vaincre facilement tout le monde en utilisant ses poings ou en relâchant un gaz nauséabond autour d’elle.

À part le fait que le jeu soit basé sur le film Hopper, il aurait grandement gagné en fluidité à proposer un seul personnage, ou des capacités qui rendraient le changement plus intéressant.

Finalement, vous n’aurez besoin de changer de héros juste pour casser le sol, glisser (ce que n’importe quel personnage devrait pouvoir faire) et tabasser plus vite les ennemis.

La prise en main est relativement facile, peu importe qui vous contrôlez. Cependant, il y a une impression de lourdeur dès que vous effectuez divers sauts ou actions, comme si le jeu cherchait à vous faire comprendre quelque chose, vous empêchant d’effectuer votre manœuvre. Malgré tout, dans l’ensemble, cela reste facilement jouable.

La caméra peut être aussi assez étrange : elle affiche ce qu’il faut faire, puis par moments, elle semble s’éloigner ou mal se centrer par rapport à l’action.

Toujours concernant la caméra, vous pourrez accéder sans problème à des lieux hors-champ qui ne servent à rien, si ce n’est à laisser planer le doute d’un objet caché alors que le plus souvent, il s’agit juste d’un espace inutilisé.

Les ennemis sont une vaste blague : ce ne sont que des punching-balls vivants que vous devriez vaincre facilement, surtout avec Meg la mouffette. Il suffira de cogner, de sauter dessus ou d’utiliser votre fouet pour les éliminer en un ou deux coups.

Les boss ne sont pas plus difficiles, avec des phases prévisibles. Vous aurez largement le temps d’esquiver et de contre-attaquer ; seul votre manque d’attention pourra avoir raison de vous.

Le level design semble constamment le même : beaucoup de plateformes, des pièges à pics un peu partout, des ventilateurs pour vous projeter plus haut, des crochets pour s’accrocher avec votre fouet et du vide un peu partout.

Encore une fois, vous aurez l’impression d’avoir déjà vu ça ailleurs, à tel point que vous vous sentirez dans le cliché du temple maudit, protégé par une civilisation ancienne, muni de pièges visités et revisités.

Il y a également des énigmes, mais il suffit de tirer un levier une ou deux fois et elle sera résolue.

La Wii ne vous manquera pas

Les graphismes sont plutôt laids ; le jeu aurait pu sortir sur Wii dans une version plus floue. De près, vous remarquerez le manque de détails dans les décors et les différents modèles 3D, avec une pauvreté cruelle dans les couleurs et un manque de variété dans les expressions des personnages.

Le jeu se déroule dans 5 mondes différents, mais aucun ne se démarque plus qu’un autre. Le seul moment où les graphismes sont plus regardables est lors des cinématiques doublées, où la qualité augmente légèrement, bien que cela reste assez comique.

Les animations sont génériques, rien de réellement spécial ; c’est du déjà-vu dans un nombre incalculable de jeux à licence. Le manque d’impact des différentes actions se fait sentir, les personnages effectuant leurs actions génériques, comme si tout ce que vous faisiez était anodin.

Une musique ? Fallait en faire une ?

Accompagnées de graphismes plutôt génériques, vous avez des musiques qui se battent pour se faire entendre tant elles sont silencieuses. Elles ne donnent jamais l’impression d’être au centre de l’action et sont tellement génériques qu’elles ne s’intègrent pas bien à l’action en cours.

Le sound design n’est pas meilleur, avec une bonne partie des cinématiques non doublées. Nous disions que les graphismes manquaient d’impact, et cela n’est pas arrangé par le sound design qui est encore plus discret que la musique, et par le fait qu’une bonne partie des actions ne provoque aucun son, ce qui enlève tout le poids derrière vos faits et gestes.

C’est court, mais ça parait trop long pour les mauvaises raisons

Le jeu est composé de cinq mondes, chacun partagé en trois niveaux et un boss. Il faudra approximativement trois à quatre heures pour le terminer, mais chaque niveau dure dix minutes ou moins, peu importe si vous visez le 100 % ou non. Dans l’ensemble, l’aventure est très courte, même pour un plateformer, mais vous faites tellement la même chose que sa durée paraît extrêmement longue.

Le 100 % dure à peine plus longtemps. Il faudra juste s’assurer de récupérer toutes les pièces (que ce soit au sol ou dans des caisses), trouver tous les coffres et éviter de mourir un nombre de fois exigé par le niveau. Vu que la difficulté du jeu est très basse, vous n’aurez aucun problème à faire le 100 % dès votre première partie. Mais, il n’y a aucune réelle récompense à l’effectuer, et à moins de manquer une seule pièce (ce qui peut facilement arriver), vous mettrez à peine plus de temps que pour votre aventure principale.