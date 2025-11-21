Le succès du jeu de société Keep the Heroes Out! ne faiblit pas, et sa communauté aura bientôt une nouvelle manière d’y jouer : l’adaptation vidéoludique signée YarnCat Games sortira sur Nintendo Switch le 9 décembre 2025. Développé en collaboration avec Brueh Games, le studio du créateur du jeu, Luís Brueh, ce portage reprend fidèlement l’expérience stratégique et coopérative qui a fait la renommée de l’œuvre originale.

Financé via Kickstarter où il a récolté plus de 22 fois son objectif, Keep the Heroes Out! est un jeu atypique où 1 à 4 joueurs incarnent non pas les héros, mais les monstres, chargés de défendre leur donjon contre des aventuriers cupides. Chaque partie repose sur un principe simple : protéger les trésors du donjon jusqu’à ce que la Guild deck ait été entièrement traversée deux fois. Si le trésor principal est dérobé, la défaite est immédiate. Les monstres peuvent tomber mais reviennent toujours : les joueurs ne sont jamais éliminés… tant que leurs richesses restent en sécurité.

Cette version numérique reprend l’intégralité du concept asymétrique, coopératif et défensif, tout en ajoutant des fonctionnalités inédites. L’aspect visuel reste fidèle au style du jeu de société, mais bénéficie désormais d’animations fluides, d’une ergonomie pensée pour le jeu vidéo, et d’un tutoriel intégré permettant aux nouveaux joueurs d’apprendre rapidement les mécaniques. Le jeu propose également du solo contre l’IA ainsi que du multijoueur à distance, offrant une flexibilité inédite par rapport au format physique.

L’adaptation s’appuie sur le succès colossale de la version originale, sortie en 2022 et écoulée à plus de 70 000 exemplaires. Le jeu a été nommé au Golden Geek Best Cooperative Game et figure actuellement à la 473e place du classement général de BoardGameGeek, sur plus de 150 000 titres, et à la 80e place parmi les jeux thématiques.

Pour Luís Brueh, cette version numérique répond à une demande constante : « Le public n’a cessé de me demander s’il y aurait une version digitale. Aujourd’hui, elle existe, permettant de jouer à distance ou d’affronter une IA. Nous devons tout à la communauté qui a soutenu la campagne et partagé le projet. »

Avec son gameplay coopératif accessible, son identité visuelle charmante et une transition fluide du plateau à l’écran, Keep the Heroes Out! promet de devenir un nouveau rendez-vous incontournable sur Switch dès le 9 décembre 2025.