Dojo System et le studio espagnol Disaster Games ont officiellement levé le voile sur Morkull Ascend to the Gods, la suite directe de Morkull Ragast’s Rage. Le jeu sortira en 2026 sur Nintendo Switch, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Cette nouvelle aventure 2D entièrement dessinée à la main remet en scène Morkull, le charismatique — et délicieusement insupportable — Dieu de la Mort et des Ténèbres, prêt à en découdre dans une succession de combats de boss spectaculaires.

Un retour fracassant du Dieu de la Mort

Fidèle à l’esprit du premier opus, Morkull Ascend to the Gods mise avant tout sur des batailles de boss exigeantes, où chaque affrontement contre les minions, lieutenants et divinités du royaume de Midaldus demandera maîtrise, adaptabilité et un peu de chance. Bloqué dans un nouveau jeu vidéo — dont il a parfaitement conscience — Morkull n’a qu’un but : s’échapper, renverser les dieux, dominer le monde… et vous réduire, vous aussi, à l’état de serviteur.

Comme le veut la tradition, le joueur ne sera pas vraiment le héros de l’histoire : c’est Morkull qui vous dirige, vous houspille, vous insulte gentiment et commente chacune de vos actions. Avec son humour noir, ses piques constantes et ses innombrables ruptures du quatrième mur, l’aventure prend des airs de partenariat toxique… mais terriblement divertissant.

Disaster Games promet une expérience encore plus riche que dans Ragast’s Rage, avec :

Un vaste arsenal de combos, compétences et “charms” à débloquer et configurer avant chaque bataille.

à débloquer et configurer avant chaque bataille. Un gameplay pensé autour de duels intenses , demandant de mémoriser les patterns ennemis.

, demandant de mémoriser les patterns ennemis. Une courbe de difficulté assumée, le studio prévenant déjà que « vous mourrez un bon nombre de fois ».

Morkull n’est pas seulement un personnage bavard : c’est une véritable boîte à outils de destruction divine, adaptable selon votre style de combat.

Visuellement, le jeu poursuit la tradition du studio : toutes les animations sont réalisées image par image, entièrement dessinées à la main, pour un rendu organique et expressif. Le style, toujours très stylisé, s’enrichit cette fois d’une palette plus large et d’environnements inédits, puisque l’aventure s’étend au-delà du monde de Ragast pour explorer les différentes régions du royaume de Midaldus.

Entre temples divins, repaires grotesques et paysages surnaturels, Morkull Ascend to the Gods mettra en avant une variété d’univers encore inédits dans la série.

Morkull, c’est avant tout une personnalité envahissante :

blagues douteuses,

références à la pop culture,

commentaires sarcastiques sur les jeux vidéo,

critiques directes de vos performances,

interactions méta avec les menus et l’interface…

L’ambiance se veut volontairement légère et absurde, un contrepied assumé à la difficulté parfois corsée des combats. Comme le dit le studio : « c’est comme avoir un ami qui joue avec vous… mais un ami qui se moque de vous en permanence. »

Morkull Ascend to the Gods arrivera en 2026 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC. Disaster Games promet d’en révéler plus au cours des prochains mois, avec notamment des séquences de gameplay détaillées à venir.

Morkull est de retour. Et il n’a pas prévu d’être gentil.