Le lancement de la Nintendo Switch 2 continue de marquer les esprits, et les chiffres d’octobre 2025 confirment son succès fulgurant. La console s’est vendue à 328 000 unités sur le mois, affichant un rythme de vente 68 % supérieur à celui de la Nintendo Switch originale à son lancement et dépassant même la vitesse record de la PlayStation 4 aux États-Unis de 3 %. Ces performances témoignent de l’attrait massif de la Switch 2, qui attire à la fois les fans de longue date et une nouvelle génération de joueurs.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte plus large de croissance du marché du hardware vidéoludique aux États-Unis. Les dépenses totales en matériel ont augmenté de 36 % par rapport à octobre 2024, atteignant 351 millions de dollars. La Switch 2 a largement contribué à cette hausse, compensant les baisses enregistrées sur les autres plateformes : la Nintendo Switch originale accuse un recul de 52 % sur un an, la Xbox Series est en baisse de 37 %, et la PlayStation 5 a perdu 22 % de ses ventes par rapport à la même période.

Sur le marché PC, les ventes d’ordinateurs portables ASUS ont explosé, avec une augmentation 4,8 fois supérieure à celle de l’année dernière, portant la croissance cumulée sur l’année à +30 %. Cette performance souligne l’intérêt croissant des consommateurs pour le matériel de jeu haut de gamme et les solutions polyvalentes qui combinent gaming et mobilité.

Du côté du contenu vidéoludique, les dépenses ont également progressé, même si de manière plus modérée. En octobre, elles ont atteint 4,4 milliards de dollars, soit +1 % par rapport à l’année précédente. Cette légère croissance est principalement portée par le mobile, avec une hausse de 10 % selon les données de Sensor Tower, ainsi que par l’augmentation des abonnements de 9 %. Ces segments ont réussi à compenser les déclins observés sur les autres plateformes, illustrant la diversification continue des sources de revenus dans l’industrie vidéoludique.