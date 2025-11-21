Les offres du Black Friday font rage, avec des promotions très intéressantes sur de très gros titres. Pour cette sélection hebdomadaire, nous avons fait le choix de vous dénicher quelques petites pépites moins « connues » (toute proportion gardée) mais sachez si vous voulez, que des titres comme EA Sports FC 26, Split Fiction ou Yakuza 0 sont aussi disponibles à bas prix !

Penny’s Big Breakaway

14,99€ au lieu de 29,99€

Nous commençons avec l’excellent Penny’s Big Breakaway. Le jeu est sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 30 novembre.

Penny’s Big Breakaway est un étonnant platformer dans lequel nous incarnons Penny, une artiste qui se déplace à l’aide de son yo-yo ! Le gameplay de ce jeu est très amusant, accessible, le level design est très bien pensé et ce n’est pas pour rien que notre testeur lui a mis la très (très) bonne note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

APICO

6,99€ au lieu de 17,49€

APICO passe en dessous des dix euros ! Le titre est sur l’eShop au prix de 6,49€ au lieu de 17,49€ jusqu’au 30 novembre.

APICO est un petit jeu de gestion sympathique autour des abeilles. Il faudra récupérer les insectes, leur construire des ruches, créer de nouvelles espèces afin de devenir le meilleur des apiculteurs ! Le jeu est à la fois accessible et complexe. Notre testeuse lui avait mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Harvest Moon: The Winds of Anthos

24,99€ au lieu de 49,99€

Première grosse promotion pour ce titre sorti en 2023 ! Harvest Moon: The Winds of Anthos est disponible sur l’eShop à 24,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 30 novembre.

La dernière promotion pour ce titre, c’était l’année dernière. Le jeu était alors disponible à 34,99€… Harvest Moon: The Winds of Anthos est un très bon jeu de gestion (simulation) fermière qui réussit à gommer les défauts des précédents opus tout en gardant les bases qui font de ce jeu un classique ! Notre testeuse lui avait mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Have a Nice Death

9,99€ au lieu de 24,99€

Un jeu français d’anciens d’Ubisoft en promotion ! Have a Nice Death est disponible sur l’eShop jusqu’au 30 novembre au prix de 9,99€ au lieu de 24,99€.

Have a Nice Death est un superbe roguelike metroidvania au gameplay nerveux et truffé d’humour ! En plus du gameplay terriblement addictif, le jeu a une direction artistique exceptionnelle qui font de lui un must have des jeux d’action. Et le jeu vient d’un studio français ! Nous lui avions donné la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Olija

1,99€ au lieu de 14,99€

Nous terminons avec cet autre jeu qui est lui aussi français (franco-japonais) ! Olija est disponible sur l’eShop au tout petit prix de 1,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 30 novembre (comme les autres).

Olija est un action-platformer très court (4 heures) qui réussit à nous prendre aux tripes avec un scénario maîtrisé, un gameplay de qualité et des graphismes réussis. À deux euros, c’est une offre très intéressante si vous cherchez à découvrir des pépites à bas prix (et édité par Devolver !). Notre testeur avait mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.