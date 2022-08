Les abeilles, et plus largement encore les pollinisateurs, sont indispensables au maintien de la vie sur terre, notamment celle de l’Homme, ce n’est plus un secret pour quiconque. Notre survie dépend de la leur… et il est donc bien normal d’en prendre grand soin. Prendre soin des plus petits, c’est prendre soin des plus grands ! Soucieux de cet interlude environnemental, nous voilà fin prêts à vous parler comme il se doit de notre belle découverte du jour : Apico.

Ne partez pas !

Pour celles et ceux qui se seraient arrêtés aux quelques images du jeu avant de passer leur chemin, quel dommage (resteeeezzz) ! En effet, les graphismes de Apico peuvent surprendre, puisqu’ils sont assurément d’un autre âge, avec des pixels grossiers et des détails inexistants. Pourtant, le confort de jeu n’en reste pas moins présent, l’ensemble du jeu reste parfaitement lisible, y compris en mode portable.

La famille Picultris a un fils… (ou une fille)

Tout débute par une drôle de lettre familiale, vous remerciant chaleureusement de reprendre le flambeau des apiculteurs de la famille Picultris. Après une très légère personnalisation de votre petit personnage (le choix de la couleur de sa peau, de la couleur de ses cheveux ou encore de sa chemise…), vous voilà implanté dans une charmante petite bourgade abritant le port Apico. La prise en main est extrêmement simple, avec un tutoriel comme nous les aimons : quelques petits cadeaux sont à récolter au fil de votre avancée ! Votre personnage se déplace sans difficulté, et toutes les manipulations réagissent sans latence et avec une adaptation intuitive (une latence qui se fera néanmoins sentir un peu plus loin dans l’aventure, nous y reviendrons !). Toujours la même rengaine (mais nous l’aimons cette rengaine n’est-ce pas ?) : couper du bois pour en faire des planches, des outils, puis casser des cailloux, etc. Le choix des outils s’effectue grâce aux boutons L et R, tandis que l’inventaire se déploie grâce au bouton +. Rapidement, de nombreux coffres peuvent être construits afin d’y stocker tout votre arsenal. Jusque-là, rien de très orignal, les amateurs devraient vite se sentir à l’aise !

Rapidement, vous serez à même de fabriquer toutes sortes d’outils après avoir récolté moult ressources. Une fois votre petite maison, sommaire (c’est un bon début !), construite, vous voilà fin prêt à vous intéresser aux abeilles. Ces dernières sont présentes en nombre dans le soft, sous les traits de différentes familles avec, de fait, des caractéristiques et des zones de domicile distinctes. Pour commencer dans le milieu, il vous faudra trouver 3 espèces d’abeilles, un prétexte qui fonctionne afin de vous faire vadrouiller sur le territoire. Par ailleurs, n’ayez pas peur de l’eau !

Une fois votre collecte d’abeilles réussie, il ne vous reste plus qu’à trouver une ruche vide afin d’y inclure deux individus qui seront ainsi à même de concevoir toute une communauté grâce à la création d’une reine. Bien entendu, la récolte du miel fait partie intégrante de l’élevage des abeilles… avec juste un peu de patience et de bons géniteurs, vous obtiendrez bientôt des rayons de miel. Les ruchers, quant à eux, seront indispensables pour concevoir des raques entiers de miel, qu’il conviendra par la suite d’extraire grâce au bac à désoperculer, puis à l’extracteur. Une fois le raque vide, il pourra de nouveau repartir dans le service… jusqu’à ce qu’il se brise. Point d’inquiétude, il suffit d’en construire d’autres.

Bzzzz bzzz bzzzzz bzzzzz

L’élégance d’Apico est bien entendu à chercher du côté des abeilles… les développeurs ont inclus pas moins de 30 espèces d’abeilles, avec toutes leurs caractéristiques. Les critères sont si poussés qu’il vous est même possible de… roulements de tambour… croiser les abeilles ! Ainsi, toutes sortes d’hybridations sont à découvrir et ne manqueront pas de retenir le joueur encore et encore…

La simplicité de la manœuvre rend le soft d’autant plus addictif : croiser cette petite abeille des forêts avec cette variété très rare, qu’allons-nous donc bien pouvoir obtenir comme résultat ? Un tableau prévisionnel est disponible afin d’estimer les résultantes de tous ces croisements. Pour les plus minutieux, le microscope sera l’allié des plus fines recherches spécifiques…

Les développeurs ont eu l’excellente idée de mettre à disposition des joueurs divers récapitulatifs des différents points importants du jeu, avec de nombreux objectifs à accomplir. Ainsi, les petits apiculteurs ne sont jamais laissés choir sans savoir ce qu’il convient de faire… celles et ceux qui se retrouvent un peu perdus n’ont plus qu’à reprendre le guide et à se laisser épauler. Un concept tout aussi agréable pour qui laisse quelque temps le jeu de côté pour mieux le reprendre ensuite !

Un cycle du jour et de la nuit, mais aussi la météo, seront des paramètres notables dans l’élevage des abeilles, tout comme, bien entendu, l’emplacement de vos ruches et les fleurs disponibles aux alentours. Il semblerait bien que les fleurs aussi daignent faire preuve de quelques exubérances scientifiques… mais nous n’allons pas tout vous révéler !

Un mode multijoueur est disponible afin de pouvoir servir d’hôte, ou bien se rendre chez autrui. Nous n’avons malheureusement pas pu tester cette fonctionnalité dans le cadre du test. Une fonctionnalité multiplateforme est aussi disponible.

« Abeille : Petit insecte capable de fabriquer du ciel » Pef

Derrière tant de labeurs se cache un soft attrayant qui ne manquera pas de maintenir le joueur en éveil face à toutes ces tâches. Comme il est coutume dans ce type d’opus, la complexité s’intensifie au fil de l’avancée du joueur, et nous avons noté quelques ralentissements tandis que notre contrée devenait de plus en plus occupée, avec des ruches par dizaines. Il faut dire que nous avons peut-être été un peu trop gourmands, avec moult ruches !

Le soft dispose d’une bonne traduction française, avec quelques discours qui certes ne sont pas dotés d’un très grand intérêt, mais qui permettront à ceux qui le souhaitent de mieux découvrir les personnages du jeu et leurs quelques facéties.

Avec de tels graphismes, nous avions l’impression de faire un petit bond dans le temps, avec ces jeux de gestions qui ont su nous tenir accrochés à nos consoles jadis. Les amateurs du vintage apprécieront, les autres sans doute un peu moins, mais ne pourront que souligner la bonne visibilité du jeu comme déjà précisé en amont de ce test. L’ambiance générale du jeu est ainsi légère et accessible, prête à accueillir quiconque souhaite se lancer dans l’élevage des abeilles !

Apico est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 17 euros environ.

Le saviez-vous ?

80% des plantes dépendent des abeilles pour assurer leur pérennisation. Une donnée considérable qu’il est indispensable de conserver à l’esprit, pour la préservation de l’environnement, mais aussi pour nos propres cultures…

Conclusion 7.1 /10 Les jeux de simulation ont quelque peu tendance à tourner en rond, avec d’importantes similitudes. Néanmoins rassurantes, les joueurs retrouveront rapidement leurs marques au sein de l’aventure Apico, puisque la base du farming et des constructions diverses, sont bien là. Néanmoins, la force du jeu réside assurément dans la gestion des abeilles, avec toute la complexité qui peut en découler. Malgré de nombreux conseils et quelques astuces, le joueur reste globalement libre de mener son exploitation comme il l’entend, et ainsi devenir le meilleur apiculteur de la région ! LES PLUS L’élevage des abeilles : un concept original et malin.

