Ubisoft a enfin dévoilé ses résultats financiers après un léger délai causé par un simple problème comptable, faisant taire les rumeurs insistantes de rachat. L’éditeur sort même renforcé de cette annonce, avec un chiffre d’affaires en forte progression et un partenariat stratégique d’envergure avec Tencent qui va profondément restructurer son organisation interne.

L’entreprise affiche ainsi 772,4 millions d’euros de chiffre d’affaires sur les six premiers mois de l’exercice 2025-2026 (avril à septembre), soit une croissance de 20,3 %. Cette performance s’explique notamment par la longévité de ses grands succès : Assassin’s Creed Shadows, The Division 2 et surtout Rainbow Six Siege, qui reste un pilier incontournable du catalogue d’Ubisoft près de dix ans après sa sortie. Ces « fondamentaux » continuent de maintenir une base de joueurs solide et un flux de revenus régulier, ce qui contribue largement à la santé financière de la société.

Le point central du communiqué concerne toutefois la confirmation de la transaction avec Tencent. Le géant chinois va investir 1,16 milliard d’euros dans Vantage Studio, une toute nouvelle entité interne entièrement dédiée aux trois plus grosses licences de l’éditeur : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Tencent deviendra actionnaire du studio à hauteur de 25 %, tandis que ce partenariat permettra à Ubisoft de réduire significativement son endettement. L’objectif est clair : renforcer les capacités de production sur ces franchises majeures et accélérer leur développement, alors que les jeux AAA deviennent de plus en plus coûteux et longs à produire. Ubisoft précise que cette opération sera finalisée dans les prochains jours.

Au-delà de l’aspect financier, l’entreprise prépare une transformation interne de grande ampleur. Une réorganisation complète sera détaillée en janvier 2026, avec un objectif affiché de 100 millions d’euros d’économies pour le prochain exercice fiscal. Ubisoft parle de « reconstructions ciblées » et de « meilleurs recrutements », ce qui laisse présager des restructurations d’équipes, une optimisation des ressources et peut-être un recentrage plus strict sur les projets stratégiques. L’éditeur cherche visiblement à retrouver une organisation plus agile après plusieurs années marquées par des retards, des révisions de planning et des échecs commerciaux.

Côté jeux, Ubisoft voit déjà loin. En plus de ses projets mobiles – notamment Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence –, l’éditeur confirme que deux titres majeurs seront lancés d’ici le 31 mars 2026. Le premier est désormais officiel : Prince of Persia : Les Sables du Temps – Remake, un projet au développement chaotique qui semble enfin toucher au but. Le second jeu restait mystérieux… jusqu’à l’intervention du journaliste Tom Henderson. Selon lui, ce projet non annoncé serait en réalité Assassin’s Creed : Black Flag – Remake, avec une sortie calée au 24 mars 2026. Une fenêtre très rapprochée qui pourrait signifier une révélation imminente, potentiellement dès les prochains Game Awards.