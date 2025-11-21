Broken Arms Games poursuit la présentation de Under Par Golf Architect, son jeu de gestion et de création de parcours de golf, avec une nouvelle bande-annonce révélant une mécanique inédite : “Live It”.

Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs peuvent désormais fouler leurs propres parcours et les vivre de l’intérieur. Il devient possible de tester chaque trou, interagir avec les infrastructures et affiner ses créations en situation réelle. Construisez, expérimentez et optimisez votre resort golfique ultime, du modelage du terrain à l’organisation de tournois, pour grimper dans les classements mondiaux des architectes.

Dans Under Par Golf Architect, vous devrez imaginer des parcours capables de défier les golfeurs les plus exigeants tout en faisant prospérer votre club en attirant des VIP, en recrutant un personnel haut en couleur et en organisant des compétitions prestigieuses.

Transformez des friches en fairways luxuriants, créez des greens impeccables, et façonnez des environnements uniques selon différents biomes — des métropoles animées aux zones les plus isolées. Chaque cours constitue une œuvre d’art à parcourir ou à simuler : si vous ne souhaitez pas jouer, cliquez simplement sur l’aire de départ pour lancer une partie automatisée.

Au-delà des parcours, vous devrez faire vivre votre complexe : bars, restaurants, piscines, centres d’entraînement… Le bonheur de vos membres conditionne vos profits et la croissance de votre établissement haut de gamme.

Les VIP recherchent l’exclusivité, et ils sont prêts à venir en hélicoptère… à condition que l’expérience en vaille la peine. Ajustez chaque détail pour satisfaire leurs goûts et offrir un resort aussi élégant qu’extravagant.