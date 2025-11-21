Koei Tecmo poursuit l’histoire de sa licence emblématique Winning Post avec l’annonce de Winning Post 10 2026, nouvel opus de la célèbre série de simulation hippique. Le titre sortira au Japon le 26 mars 2026, et fera ses débuts à la fois sur Nintendo Switch 2 et sur la Switch originale — marquant ainsi la première apparition de la franchise sur la nouvelle console de Nintendo.

Dans cet épisode, les joueurs pourront à nouveau incarner un propriétaire-éleveur, gérer leurs écuries et suivre le destin de chevaux légendaires. Le jeu met l’accent sur la reconstitution de l’histoire des chevaux célèbres, avec des événements marquants, des interactions humaines et des schémas relationnels permettant de tisser la trajectoire de sa monture et de laisser sa propre empreinte dans l’univers hippique.

Décrit comme une simulation de course « à grande échelle », Winning Post 10 2026 promet une immersion complète dans le monde des courses, où les liens entre chevaux, entraîneurs et propriétaires constituent le cœur de l’expérience.