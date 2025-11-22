Aquaplus a profité d’un live d’une heure pour dévoiler deux nouvelles majeures concernant sa franchise culte Utawarerumono. Les RPG Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten et sa suite directe Utawarerumono: Shiro he no Michishirube arriveront tous deux sur Nintendo Switch 2 en 2026, permettant enfin aux joueurs Nintendo de découvrir cet arc narratif dans son intégralité.

Si Monochrome Mobius est déjà disponible sur PS5, PS4 et Steam, Shiro he no Michishirube est un tout nouvel épisode, pensé comme une continuité directe du premier jeu. Les deux titres seront également disponibles sur PS5 et PC.

Utawarerumono: Shiro he no Michishirube

Ce nouvel opus reprendra les événements de Monochrome Mobius et réunira les quatre héros principaux :

Oshtor

Shunya

Mikazuchi

Munechika

Tous reviendront avec leurs doubleurs originaux, mais arboreront cette fois des designs plus adultes, montrés durant le live avec des comparatifs frappants avec leurs apparences précédentes.

Le jeu adoptera de nouveau une structure de JRPG traditionnel, mêlant exploration, narration riche et combats au tour par tour. Plusieurs captures de gameplay en développement ont été dévoilées, illustrant zones explorables, scènes de dialogues et affrontements.

Aquaplus a également révélé l’illustration clé, qui fera office de jaquette. Les fans ont remarqué un clin d’œil direct à Kuon (Mask of Deception), la pose de Shunya reprenant un visuel emblématique de l’héroïne.

Initialement prévu pour fin 2025, Shiro he no Michishirube a été repoussé à 2026, sans nouvelle date précise.

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten

Sorti initialement en 2022 pour les 20 ans de Utawarerumono, Monochrome Mobius est un RPG centré sur la narration, produit par :

Naoya Shimokawa (direction/production),

Munemitsu Suga (scénario de la saga),

le chara-designer Mi (direction artistique).

Dans la province isolée d’Ennakamuy, un jeune homme mène une vie paisible avec sa famille jusqu’à une rencontre qui bouleverse tout : une mystérieuse fille affirme que son père, supposé mort, serait encore en vie. Guidé par l’espoir, il décide de l’accompagner vers Arva Shulan, un pays absent de toutes les cartes.

Ce voyage initiatique l’amènera à :

affronter de nombreux dangers,

rencontrer alliés et ennemis,

affronter des choix difficiles,

tracer malgré lui une destinée qui deviendra légendaire.

Cet épisode servira de prélude direct à Shiro he no Michishirube, désormais officialisé comme sa suite scénaristique.

Pour suivre les passages clés du stream, voici les repères donnés par Aquaplus :

11:30 – Synopsis (japonais)

– Synopsis (japonais) 15:00 – Cinématique d’ouverture

– Cinématique d’ouverture 20:00 – Analyse du trailer

– Analyse du trailer 29:41 – Présentation des nouveaux designs des protagonistes

– Présentation des nouveaux designs des protagonistes 38:15 – Captures in-game (exploration / dialogues / combats)

Un rappel a également été fait concernant les promotions en cours sur la trilogie SRPG Utawarerumono et Monochrome Mobius sur PlayStation Store, Nintendo eShop et prochainement sur Steam.