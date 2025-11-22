Armatus a été officiellement annoncé pour Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue en 2026. Développé par Counterplay Games, le studio à l’origine de Godfall, et édité par Fictions, le jeu marque le retour du studio après des rumeurs de fermeture aujourd’hui démenties par ce nouveau projet ambitieux. Présenté durant le Xbox Showcase, le titre a dévoilé un premier trailer au ton sombre et brutal, situé dans une version démoniaque de Paris.

Armatus se définit comme un roguelite à la troisième personne où l’on incarne le dernier guerrier surnaturel d’un ordre ancestral. Armé de fusils modernes, d’une faux et de pouvoirs célestes, le joueur traverse les ruines d’un Paris rongé par les démons à la recherche de la Sunless Gate, un portail mythique censé mener au salut. Le concept s’ancre dans un monde post-apocalyptique où l’humanité, recluse derrière des barrières sacrées, croit être au bord de l’extinction. Chaque avancée dans la capitale déchue mène vers des zones de plus en plus infernales peuplées de monstres toujours plus grotesques et dangereux.

La structure roguelite constitue le cœur de l’expérience : combattre, mourir, ressusciter et recommencer. La mort n’est jamais une fin, mais un vecteur de progression. À chaque run, le joueur choisit une arme à feu, manie sa faux en mêlée et améliore son style de combat grâce à des compétences célestes et des bonus passifs. Cette boucle de gameplay vise à créer un rythme hypernerveux, renforcé par une montée en puissance continue. Dès le départ, le protagoniste est puissant, mais la promesse du jeu est d’aller « de puissance à surpuissance », en cumulant armes et capacités jusqu’à pouvoir annihiler des hordes entières.

Le gameplay repose sur une combinaison de tir moderne, de pouvoirs surnaturels et de mobilité agressive, une approche expliquée par Ming Zhang, directeur du studio : Armatus veut proposer un mélange fluide entre armes à feu et pouvoirs divins, enrichi par des choix de builds dynamiques à chaque tentative. L’objectif est d’offrir un combat frénétique et percutant, axé sur la créativité des combinaisons et la maîtrise de l’arsenal.

Fictions, qui accompagne Counterplay Games dans la production, insiste également sur le ressenti manette en main. Selon la productrice Kelsey Hansen, l’équipe souhaite offrir un jeu où l’intensité, la vitesse et la sensation de puissance constituent le cœur de l’expérience. Le trailer donne déjà un aperçu de cette direction : un Paris crépusculaire, envahi par des démons, où le joueur alterne tirs rapides, déchaînements de magie sacrée et contrôle du temps pour adapter son style aux défis croissants.

L’univers du jeu repose sur la découverte progressive d’un Paris fragmenté entre réalité et enfer. De district en district, les derniers vestiges de civilisation cèdent la place à des paysages démoniaques, révélant des architectures déformées et des créatures toujours plus menaçantes. Cette escalade vers l’horreur accompagne la montée en puissance du joueur, qui doit sans cesse optimiser son équipement et ses pouvoirs pour survivre davantage à chaque tentative.