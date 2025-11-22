Falcom aborde une nouvelle phase stratégique : selon son président Toshihiro Kondo, le studio concentre désormais ses efforts sur Nintendo Switch 2, tandis que le support du modèle actuel devrait décroître d’ici deux ans. Une transition logique, alors que la console de Nintendo approche de la fin de son cycle et que l’éditeur voit son public migrer progressivement vers la nouvelle génération.

Historiquement associé à PlayStation, Falcom a trouvé une seconde jeunesse sur Switch grâce à des portages et à de nouveaux titres qui ont largement élargi son audience. Trails in the Sky 1st Chapter, Ys X: Nordics et The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon ouvrent déjà la voie sur Switch 2, confirmant ce changement d’orientation.

Kondo explique qu’il souhaite « travailler correctement sur Nintendo Switch 2 à partir de maintenant », même si la sortie simultanée sur plusieurs plateformes restera envisagée tant que cela a du sens. Cependant, il prévient : « dans deux ans, il est probable que nous ne publierons plus sur la Switch actuelle ». Un signal clair : la transition est engagée.

Cette logique influence également la sortie des prochains jeux de la série Trails. Trails in the Sky 2nd Chapter est déjà en développement, mais ses plateformes n’ont pas encore été confirmées. Le précédent succès de The 1st sur Switch et Switch 2 laisse penser qu’un double support reste possible, mais au-delà, Falcom envisage une bascule complète vers la nouvelle console.

L’entretien aborde aussi en profondeur le développement de Trails in the Sky the 1st, véritable remake du jeu de 2004. Kondo y dévoile des choix de conception marqués par un équilibre entre respect du matériau original et modernisation. Le système de combat, par exemple, a évolué après des débats internes : l’équipe voulait revenir à un tour par tour strict, mais Kondo craignait un manque de rythme et a encouragé une approche plus simple et plus dynamique, tout en conservant l’intention narrative et le timing des scènes clés.

L’absence de certaines options modernes, comme le skip complet des événements doublés, est un choix assumé. Selon Kondo, mieux valait proposer une expérience cohérente plutôt qu’une fonction imparfaite. Certaines séquences atteignent 30 minutes, un format qui rappelle l’époque où l’on devait “profiter du moment” sans tout accélérer.

Grâce à la 3D, Falcom a pu donner vie à l’univers de Trails sous un nouveau jour : villes avec landmarks revisités (la tour de l’horloge de Rolent, le marché de Bose, le pont de Langland), environnements plus complexes, nouveaux reliefs sur les routes comme la montagne Krone, ou encore des mécanismes hérités de l’époque — échelles, chariots, pièges — modernisés pour la 3D. Ces transformations surprennent même les joueurs de la première heure, avec des zones plus vastes, un temps de jeu rallongé, mais un plaisir intact.

Cette réussite a redonné de l’élan à l’équipe. Elle nourrit déjà les réflexions sur la suite : Trails in the Sky the 2nd est en route et devrait arriver « le plus tôt possible », indique Kondo, conscient des attentes après l’excellent accueil du premier remake. Quant à la suite, plusieurs débats internes demeurent : faut-il enchaîner avec The 3rd ou passer directement à Zero no Kiseki ? Les équipes sont partagées. The 3rd est crucial pour la narration globale — personnages comme Renne, Kevin et les allusions à Crossbell ou à Osborne y jouent un rôle majeur — mais Zero pourrait séduire davantage le public. Rien n’est encore décidé.

Falcom réfléchit aussi à d’autres remakes, notamment autour de Trails of Cold Steel, même si retravailler des épisodes aussi denses serait un chantier titanesque.

Kondo conclut en remerciant les fans, nouveaux comme anciens. Pour les joueurs découvrant la série avec The 1st, il rappelle qu’il s’agit du début d’une saga longue et profonde ; pour les fidèles de vingt ans, il promet que la série “continuera encore un peu”, avec des projets futurs pensés pour ne jamais lasser.

