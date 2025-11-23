Design, innovation et durabilité – les accessoires gaming Oniverse sont disponibles à des prix exceptionnels.

Oniverse, marque française spécialiste des accessoires gaming, s’associe aux grandes enseignes de distribution (FNAC, Micromania, Amazon…) pour des offres allant jusqu’à -30% sur ses produits phares à l’occasion du Black Friday.* Alliant design futuriste soigné, confort, innovations technologiques et durabilité, les accessoires Oniverse proposent aux joueurs une expérience complète, fluide et cohérente. L’ensemble des produits sont imaginés et développés en France avec une ambition claire : proposer des accessoires accessibles sans compromis sur la qualité.

La station de charge Quadrant pour Nintendo Switch 2 Oniverse Chargeur Manette pour Switch 2 - Station de Charge Rapide 4 joycon Compatible avec Nintendo Switch 2, Alimentation USB-C, Indicateurs LED Rouge/Bleu, 10 Modes d’Éclairage - Quadrant Avec une remise conseillée de 25%, la station de charge Quadrant passe à 19,99€ (prix de vente initial conseillé : 26,99€). Elle permet de charger 4 Joy-con™ en même temps en moins de 3h en toute simplicité grâce aux ports magnétiques. Un éclairage LED personnalisable (10 modes lumineux) souligne la silhouette élégante du dock de chargement compact (15cm), pensé pour être stable même avec un seul Joy-Con™ connecté. Des casques gaming multiplateformes immersifs