Design, innovation et durabilité – les accessoires gaming Oniverse sont disponibles à des prix exceptionnels.
Oniverse, marque française spécialiste des accessoires gaming, s’associe aux grandes enseignes de distribution (FNAC, Micromania, Amazon…) pour des offres allant jusqu’à -30% sur ses produits phares à l’occasion du Black Friday.*
Alliant design futuriste soigné, confort, innovations technologiques et durabilité, les accessoires Oniverse proposent aux joueurs une expérience complète, fluide et cohérente. L’ensemble des produits sont imaginés et développés en France avec une ambition claire : proposer des accessoires accessibles sans compromis sur la qualité.
La station de charge Quadrant pour Nintendo Switch 2
Avec une remise conseillée de 25%, la station de charge Quadrant passe à 19,99€ (prix de vente initial conseillé : 26,99€). Elle permet de charger 4 Joy-con™ en même temps en moins de 3h en toute simplicité grâce aux ports magnétiques. Un éclairage LED personnalisable (10 modes lumineux) souligne la silhouette élégante du dock de chargement compact (15cm), pensé pour être stable même avec un seul Joy-Con™ connecté.
Des casques gaming multiplateformes immersifs
Une remise conseillée de 30%, fait passer le casque Polaris au prix suggéré de 39,99€ (prix de vente initial conseillé : 59,99€) chez Micromania. FNAC et Amazon proposent une remise de 17%, pour un prix constaté de 49,99€.
Grâce à une autonomie prolongée, une faible latence et une compatibilité multiplateforme : tout est pensé pour plonger le joueur au cœur de son expérience. Le casque Polaris bénéficie d’un son virtuel Surround 7.1 (sur PC), d’une autonomie de 48h sans LED pour un temps de recharge de moins de 3h en plus de l’utilisation sans batterie et d’un poids plume de 225g. Il possède un micro intégré pour une utilisation nomade ainsi qu’un micro détachable souple inclus pour une communication claire en toutes circonstances.
Un kit 8 en 1 pour protéger sa Switch 2
L’ensemble d’accessoires indispensables pour les nouveaux détenteurs d’une Nintendo Switch™ 2, le Starter Pack 8-en-1 pour Nintendo Switch™ 2, est proposé à 15,71€ sur Amazon (prix constaté le 21/11/2025 – prix de vente initial conseillé : 19,99€). Il combine un étui de transport rigide, pour les joueurs nomades ; un doubleur audio jack ; une protection pour écran ainsi que des lingettes et chiffons nettoyants, afin de s’assurer d’avoir toujours la meilleure visibilité ; ainsi qu’un câble de charge USB-C vers USB-C de 1m50, avec adaptateur USB-A, pour charger en toutes circonstances.
