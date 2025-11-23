Dark Point Games a annoncé que Brightfall, son prochain jeu coopératif en monde ouvert, sera disponible sur Nintendo Switch 2. La date de sortie n’a pas encore été précisée, mais le studio promet une expérience intense mêlant survie, craft et exploration dans un environnement roguelite impitoyable.

Brightfall place jusqu’à quatre joueurs sur une île maudite du XVIIe siècle, effacée des cartes anglaises et ignorée par la Couronne. L’année est 1666, juste après la Grande Peste de Londres. Naufragé sur l’île, chaque joueur doit fouiller, construire et repousser les ténèbres vivantes avant qu’elles n’engloutissent le monde. L’île regorge de ruines celtiques abandonnées, de biomes corrompus et de secrets qui évoluent à chaque échec ou réussite, rendant chaque partie unique.

La lumière est au cœur du gameplay. Chaque torche ou source de lumière maintient la santé mentale des personnages et repousse la corruption. Plus vous progressez loin dans l’obscurité, plus votre lumière doit être puissante, car la moindre défaillance transforme le joueur en Ombre, un chasseur implacable qui traque ses anciens alliés. Les joueurs peuvent s’entraider grâce à des Jetons de Résurrection, mais perdre tous ses compagnons met fin à l’expédition et modifie la carte pour le prochain run.

Le jeu propose une progression dynamique : au fil des parties, les joueurs débloquent de nouvelles compétences, plans et rôles, construisent des bases de plus en plus solides et érigeant des sanctuaires lumineux qui perdurent à travers les resets. Chaque biome purifié et chaque boss antique abattu permet d’étendre son influence et de se préparer à des explorations toujours plus périlleuses.