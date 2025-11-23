Alors que le Black Friday n’a officiellement lieu que la semaine prochaine, Capcom prend un peu d’avance en dévoilant dès aujourd’hui sa grande vague de promotions sur le Nintendo eShop, valable aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur Nintendo Switch.

Si la majorité des jeux en réduction concernent la première Switch, ils sont entièrement compatibles sur Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité du système.

Voici la liste complète des jeux actuellement en promotion sur le Nintendo eShop :