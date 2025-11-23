Alors que le Black Friday n’a officiellement lieu que la semaine prochaine, Capcom prend un peu d’avance en dévoilant dès aujourd’hui sa grande vague de promotions sur le Nintendo eShop, valable aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur Nintendo Switch.
Si la majorité des jeux en réduction concernent la première Switch, ils sont entièrement compatibles sur Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité du système.
Voici la liste complète des jeux actuellement en promotion sur le Nintendo eShop :
- Ace Attorney Anthology – 26,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Capcom Beat ’Em Up Bundle – 9,99 € (au lieu de 19,99 €)
- Capcom Fighting Collection 1 + 2 Bundle – 39,59 € (au lieu de 59,99 €)
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Switch 2) – 29,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Onimusha 1 + 2 Pack – 29,24 € (au lieu de 38,99 €)
- Street Fighter 30th Anniversary Collection – 9,99 € (au lieu de 29,99 €)
- Ultra Street Fighter II: The Final Challengers – 19,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition – 24,99 € (au lieu de 69,99 €)
- Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe – 19,59 € (au lieu de 79,99 €)
- Monster Hunter Stories Deluxe Collection – 34,99 € (au lieu de 69,99 €)
