HypeTrain Studio et Sleepy Castle Studio ont confirmé l’arrivée d’Escape from Ever After sur Nintendo Switch, avec une sortie fixée au 23 janvier 2026. Déjà attendu sur PC et consoles, ce RPG-aventure inspiré des classiques Paper Mario s’annonce comme une proposition particulièrement fraîche, drôle et résolument engagée.

Le jeu plonge le joueur dans un univers où les héros de contes de fées doivent… lutter contre le capitalisme. L’idée semble improbable, mais elle fonctionne : les mondes de storybooks sont menacés par Ever After Inc., une mégacorporation qui exploite les livres de contes comme une ressource lucrative. Les joueurs incarnent Flynt Buckler, un aventurier tout droit sorti d’un récit traditionnel, qui découvre que le château de sa némésis Tinder — une dragonne maléfique — a été transformé en bureaux grisâtres remplis de fonctionnaires abrutis par la paperasse. Tinder elle-même a disparu, et le château sert désormais de siège social à Ever After Inc. Flynt, sans alternative, doit accepter un poste au sein de la compagnie et unir ses forces à… son ancienne ennemie pour la renverser de l’intérieur.

Escape from Ever After mise sur une aventure narrative riche, où les règles changent constamment. Les joueurs parcourront des mondes colorés et variés, croisant autant de personnages attachants que d’ennemis absurdes. On passera ainsi d’une fuite face à des horreurs lovecraftiennes en pleine enquête criminelle à un affrontement contre des versions maléfiques des Trois Petits Cochons lancées dans un projet de déforestation pour de l’immobilier. Chaque zone promet ses propres mécaniques, son ambiance et ses surprises.

Le système de combat au tour par tour conserve l’ADN des Paper Mario : rythme, précision et style. Les actions synchronisées permettent d’infliger plus de dégâts, et les possibilités tactiques reposent sur un arsenal d’objets, de badges et de partenaires. La construction d’équipe occupe une place majeure : chaque personnage possède des compétences uniques, personnalisables et améliorables au fil du voyage. L’aventure ne se limite pas aux explorations épiques : on pourra discuter à la machine à café, aider les collègues et décorer son propre bureau pour monter en grade au sein d’Ever After Inc.

Les développeurs promettent une multitude de quêtes secondaires, de trésors bien cachés et une narration vive et surprenante, décrite comme des « histoires dans les histoires ». L’identité sonore du jeu repose sur une bande originale jazzy big-band, pensée pour accompagner le ton dynamique et humoristique du titre.

Déjà porté par un solide élan, le projet bénéficie du succès de son prologue standalone, Escape from Ever After: Onboarding, qui a attiré plus de 10 000 joueurs et récolté un excellent 96 % d’avis “Overwhelmingly Positive” sur Steam. La présence d’un tout nouveau trailer durant l’OTK Winter Showcase confirme l’ambition croissante autour du titre.