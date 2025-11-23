Initialement prévu pour une sortie fin 2025 en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch 2, Gear.Club Unlimited 3 ne respectera finalement pas ce calendrier. Le titre n’arrivera plus en décembre 2025 comme annoncé précédemment : Nacon vise désormais une sortie en 2026, sans nouvelle fenêtre précise.

Plusieurs revendeurs, dont Amazon et Playasia, affichent une date physique au 19 février 2026 pour la version Switch 2, tandis que les autres plateformes présentent un placeholder au 31 décembre. Toutefois, Nacon a confirmé qu’aucune date officielle n’était arrêtée pour l’instant. À noter que la fiche japonaise de Playasia indique un format « game key card » pour la version physique, contrairement aux listings occidentaux qui ne mentionnent rien de tel.

La version Switch 2 devait initialement sortir avant les éditions PS5, Xbox Series X|S et PC, prévues en début d’année 2026. Il n’est pas clair si ce décalage modifie la période d’exclusivité temporaire, même si l’historique de la série laisse penser qu’un lancement Switch anticipé pourrait être maintenu – comme ce fut le cas pour Gear.Club Unlimited 2, sorti plus tard en édition Ultimate sur d’autres plateformes.

Sur le plan du contenu, Gear.Club Unlimited 3 se présente comme un racer arcade accessible, intégrant plus de 40 véhicules sous licence issus du Japon, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Chaque voiture peut être personnalisée et améliorée — accélération, couple, performances générales — via un système de ressources que le joueur accumule. Le jeu inclut également un siège d’exposition dans son headquarters, permettant d’admirer ses modèles.

Cette nouvelle entrée introduit notamment le mode Highway Rush, un défi à haute vitesse où il faut éviter un dense trafic routier pour maintenir sa jauge active. Le jeu propose aussi une carrière scénarisée passant par la France et le Japon, ainsi que deux environnements bien contrastés : les côtes méditerranéennes baignées de soleil et les routes sinueuses et montagneuses du Japon. Nacon promet une formule plus complète, pensée pour des sessions immédiates et plaisantes.

